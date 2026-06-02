Intervenidos 500 kilos de hachís en una operación con tres detenidos en Puerto Real (Cádiz)

Garrafas con droga oculta en su interior intervenida en Puerto Real. - POLICÍA NACIONAL

CÁDIZ 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han intervenido 500 kilogramos de hachís y detenido a tres personas como presuntas autoras de un delito contra la salud pública en una operación desarrollada en Puerto Real (Cádiz), donde los detenidos cargaron la droga en una furgoneta que fue interceptada posteriormente.

Según ha explicado la Policía Nacional en una nota, la investigación permitió detectar y vigilar varios vehículos presuntamente relacionados con una operación de abastecimiento de droga. Así, durante el dispositivo, los agentes observaron diversos encuentros entre los investigados en la zona de Puerto Real, hasta que una furgoneta accedió a un camino rural donde, presuntamente, se realizó la carga de la sustancia estupefaciente.

Tras abandonar el lugar, la furgoneta fue interceptada por los agentes antes de incorporarse a la carretera A-408, siendo localizadas en su interior 13 garrafas que contenían aproximadamente 500 kilogramos de hachís. De forma simultánea, fueron detenidos otros dos implicados relacionados con la operación.

Los tres arrestados, junto con la droga intervenida, han sido trasladados a la Comisaría Provincial de Cádiz para la práctica de las correspondientes diligencias.