Tres detenidos de una red de distribución de cocaína y hachís en Sanlúcar y otros puntos de Cádiz

Dinero y droga incautada al desmantelar una red en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) - POLICÍA NACIONAL

SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ), 2 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional de Cádiz han desarticulado una organización criminal dedicada a la distribución de cocaína y hachís en Sanlúcar de Barrameda y otras localidades próximas como Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María y Puerto Real, tras una investigación desarrollada durante varios meses que ha culminado con la detención de tres personas.

El Grupo Local de Estupefacientes de la Comisaría de El Puerto de Santa María-Puerto Real ha llevado a cabo la investigación, que se inició tras diversas informaciones que alertaban de la existencia de un activo punto de venta de droga en una barriada conflictiva de Sanlúcar, donde el inmueble era utilizado exclusivamente para la venta de sustancias estupefacientes, ha indicado la Policía en una nota.

Las dificultades de acceso y la existencia de "aguadores" --personas que alertan de la presencia policial-- entorpecieron las vigilancias policiales, aunque sí se pudo identificar a tres integrantes de la organización que actuaban de forma coordinada.

Durante las pesquisas, los agentes constataron la actividad diaria del punto de venta, con un constante trasiego de consumidores y numerosos intercambios de droga y dinero en la vía pública. Asimismo, se detectó el uso de motocicletas para la distribución de cocaína mediante la modalidad conocida como "telecoca".

La autoridad judicial autorizó cuatro entradas y registros simultáneos, en los que fueron detenidos los tres principales investigados.

En los dispositivos se intervinieron aproximadamente 400 gramos de cocaína, 17 kilos de hachís, más de 75.000 euros en efectivo, sustancias preparadas para su distribución, básculas de precisión, material de corte y envasado, vehículos, armas ilegales y anotaciones contables vinculadas a la actividad ilícita.

La operación permitió desmantelar una estructura criminal que utilizaba distintos inmuebles para la venta, almacenamiento y custodia de droga y dinero, destacando el hallazgo de efectivo oculto mediante sistemas de envasado al vacío, práctica habitual en este tipo de organizaciones.

Los tres detenidos han ingresado en prisión por orden judicial, instruyéndose las correspondientes diligencias en el Tribunal de Instancia de Sanlúcar de Barrameda.