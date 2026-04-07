Intervenidos dos vehículos y 43 petacas de gasolina cuando abastecían a una narcolancha en El Puerto (Cádiz)

Furgoneta con combustible para narcolanchas intervenida en El Puerto. - AGENCIA TRIBUTARIA

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

Funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, conjuntamente con la Guardia Civil y miembros de Greco Jerez de Policía Nacional, han desarrollado una operación en la que intervinieron cuando abastecían a una narcolancha en el río Guadalete, en El Puerto de Santa María (Cádiz), interviniendo 43 petacas de gasolina y dos vehículos.

Según han indicado en una nota, la actuación se produjo durante la noche del 23 y madrugada del 24 de marzo al detectar el grupo operativo del Servicio de Vigilancia Aduanera una operación de aprovisionamiento de garrafas de combustible a embarcaciones de alta velocidad en el río Guadalete.

Así, se descubrieron en las inmediaciones de El Puerto de Santa María, en la ribera del río, dos embarcaciones neumáticas y dos vehículos de la organización que intentaban aprovisionarlas, siendo una de ellas una furgoneta de grandes dimensiones y el otro un todoterreno cargados de petacas de gasolina.

Por su parte, los supuestos responsables de los vehículos, al aproximarse el operativo policial, huyeron en una de las embarcaciones aprovechando la oscuridad y dejando abandonados los vehículos que obstaculizaban el camino. Además, la furgoneta, que también trasportaba garrafas de gasolina, comenzó a arder y quedó completamente calcinada.

Según han indicado, las investigaciones siguen en curso y no se descartan detenciones. Asimismo, han señalado que el operativo es fruto de la colaboración estrecha entre la Agencia Tributaria, Policía Nacional y Guardia Civil para desmantelar las redes de contrabando que operan en la región, con la intervención de grandes cantidades de combustible, embarcaciones y vehículos utilizados por las organizaciones criminales.