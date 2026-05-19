Investigan la muerte de dos hermanos con signos de violencia en una pedanía de Jerez (Cádiz)

Archivo - Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial.
Archivo - Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL - Archivo
Europa Press Andalucía
Publicado: martes, 19 mayo 2026 9:44
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JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de Cádiz está investigando la muerte de dos hermanos, cuyos cuerpos han aparecido con signos de violencia en Estella del Marqués, una pedanía de Jerez de la Frontera.

Las causas de este suceso se siguen investigando, aunque fuentes de la investigación han confirmado a Europa Press que uno de los hermanos tenía antecedentes por episodios de esquizofrenia, y que podría haber sido el que provocó la muerte de su familiar al suministrarle un medicamento para dejarlo inconsciente y causarle la muerte con un arma blanca. Posteriormente, esta persona se habría quitado la vida.

Los hermanos tenían 57 y 60 años de edad y presentaban heridas por arma blanca cuando han sido encontrados por los agentes de la Guardia Civil, que continúa investigando los hechos para esclarecer las causas que han derivado en este hecho.

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