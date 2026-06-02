Junta apunta al nuevo curso para hacer efectivo el cambio de nombre del colegio Juan Carlos Aragón en Cádiz

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en funciones, María del Carmen Castillo, atiende a los medios en el inicio de la PAU en Cádiz. - NACHO FRADE/EUROPA PRESS

CÁDIZ 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en funciones, María del Carmen Castillo, ha indicado este martes 2 de junio que el CEIP Profesor Juan Carlos Aragón se renombrará como Adela del Moral para este nuevo curso que se inicia en septiembre, aceptando de antemano la petición ya aprobada por el Consejo Escolar del centro.

En declaraciones a los periodistas en el inicio de la PAU en Cádiz, Castillo ha reconocido que "le gustaba Andalucía", el nombre que tenía este centro antes de pasar a llamarse como el autor de Carnaval, pero que si Adela del Moral "es perfecto" para la comunidad educativa, para la Junta "también lo es", y que si el Consejo Escolar hace una propuesta de cambio, "lo vamos a tramitar".

Preguntada sobre este asunto, ha explicado que es una cuestión que "nos compete a todos", y afirmando que "no es admisible ningún tipo de conducta como la que se le imputa a esa persona", en referencia a Juan Carlos Aragón tras conocerse una sentencia firme por malos tratos a su ex pareja y que ha derivado en la retirada de honores institucionales y el cambio de nombre del centro.

"Yo no lo conozco, pero aquí en Cádiz es muy conocido y sé que es una referencia desde el punto de vista del carnaval, pero no es tolerable", ha manifestado la consejera de Desarrollo Educativo.

Fuentes municipales han confirmado a Europa Press que el Ayuntamiento ya ha recibido la petición oficial de cambio de nombre por parte del Consejo Escolar del colegio gaditano, por lo que ahora queda que se apruebe en la Junta de Gobierno Local, sin especificar si será en la de esta semana o la siguiente. No obstante, una vez completado ese trámite, se dará traslado a la Junta para su ratificación.

Este lunes por la tarde el Consejo Escolar del CEIP Profesor Juan Carlos Aragón, aprobaba llamar al centro Adela del Moral, homenajeando así a una de las mujeres más destacadas del Carnaval de Cádiz, además de profesora y directora del citado colegio.

Tras conocerse la sentencia al autor gaditano, el gobierno local decidió suspender un homenaje que se le iba a realizar en la puerta del Gran Teatro Falla, mientras que la Asociación de Familias del Alumnado del CEIP Profesor Juan Carlos Aragón, el AFA Adela del Moral, pedía que se renombrara al centro.

La propuesta se materializó en el pleno municipal del pasado jueves, donde los tres grupos municipales --PP, PSOE y Adelante Izquierda Gaditana-- secundaron este cambio, debatido y aprobado días después en el Consejo Escolar.