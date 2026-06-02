Localizan más de 200 kilos de cobre robado en una vivienda de Puerto Serrano (Cádiz)

Cables de cobre robados hallados en una vivienda de Puerto Serrano (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE PUERTO SERRANO

PUERTO SERRANO (CÁDIZ), 2 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Puerto Serrano (Cádiz), en coordinación con Guardia Civil y Policía Judicial, ha localizado en una vivienda de la localidad, que actuaba presuntamente como "guardería", más de 200 kilos de cobre robado del alumbrado público.

En un comunicado, el Ayuntamiento ha informado de esta actuación, que tuvo lugar en la jornada del pasado lunes con el desmantelamiento de esta "guardería" y varios detenidos como presuntos responsables que ya habían sido arrestados en ocasiones anteriores.

Durante el operativo se recuperaron además baterías de coches, mobiliario urbano y herramientas, un "auténtico botín" dirigido a chatarrerías que "son presuntamente parte del problema y a por las que también vamos a ir", como se ha advertido desde la administración local.

El alcalde de Puerto Serrano, Daniel Pérez, ha esperado que "sirva para algo todo el esfuerzo puesto en montar un dispositivo que permitiera poner en manos del juez pruebas de sobra", señalando que el robo de cabre ha supuesto ya casi "100.000 euros en pérdidas".

En ese sentido, ha lamentado que "una persona a la que pillas con un cuchillo, cortando cables de una arqueta a plena luz del día, no entre en la cárcel preventivamente" debido a "cuestiones judiciales que se nos escapan". Además, ha advertido que "el verdadero peligro que nos tiene en vilo es que alguien se quede pegado a un cable o a una farola, miedo con el que lidiamos a diario".

Como ha expuesto, lo que está ocurriendo en su municipio "no es que varias personas con problemas de drogadicción estén hurtando de forma improvisada para sus dosis, sino que hay una estructura organizada", por lo que ha pedido a Guardia Civil y al Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (Greco) que investiguen los hechos y "caiga la pirámide entera" y "no solo los adictos que hacen el trabajo sucio".