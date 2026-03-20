Montero cuestiona que la Junta firme el convenio para el nuevo hospital de Cádiz "a tres meses de unas elecciones"

1071388.1.260.149.20260320194538 La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, junto al consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, en el acto de la firma por los terrenos del nuevo hospital de Cádiz. - NACHO FRADE/EUROPA PRESS

CÁDIZ 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha mostrado escéptica de que se firme un convenio y se comprometa un hospital para la ciudad de Cádiz "a tres meses de unas elecciones", aunque trasladando su "confianza" en que esta nueva infraestructura "saldrá adelante", entre otras cosas, porque "dentro de tres meses las cosas pueden cambiar también aquí en Andalucía".

De esta manera lo ha trasladado la vicepresidenta primera del Gobierno a los medios tras la firma del convenio para la cesión del suelo para construir el nuevo hospital de Cádiz rubricado en la tarde de este viernes entre la Junta de Andalucía, la Zona Franca y el Ayuntamiento de Cádiz.

Montero ha detallado que desde este viernes, con la firma del convenio, se pone a disposición de la Junta y de manera gratuita un terreno propiedad de Zona Franca para que la administración andaluza pueda empezar la construcción del hospital, siendo esta entidad la que establezca los tiempos de licitación, todo ello con la premisa de que la obra debe acabar en ocho años.

"Zona Franca estará muy pendiente para que se cumpla que en el plazo de ocho años el hospital tiene que estar construido", ha apuntado la ministra, quien ha indicado que eso ha sido uno de los puntos de debate con la Junta, que solicitaba un plazo de diez años. Según la representante del Gobierno, "era imprescindible que esta generación de gaditanos pudiera ver el hospital construido y no tuviéramos que esperar a la siguiente generación".

Montero ha hecho retrospectiva de este proyecto, recordando que "hace 21 años" siendo ella consejera de Salud en la Junta de Andalucía de entonces, ya se puso sobre la mesa la construcción de un segundo hospital en Cádiz, para que la capital contara con unas instalaciones nuevas que ampliase los recursos hospitalarios y de investigación que el Hospital Puerta del Mar no podía ofrecer.

Fue entonces cuando, como ha contado, se impulsó un nuevo hospital a través de un convenio con Zona Franca, en aquel caso "intentando los aprovechamientos urbanísticos que nos ofrecía esta entidad". Tras todos esos años sin que el proyecto "cristalizase", el Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, decidió "poner gratuitamente" a disposición de la Junta de Andalucía el terreno que había adquirido la Zona Franca.

"El Gobierno de España no tiene competencia en materia sanitaria y mucho menos en la parte de construcción de infraestructuras, pero desde luego queríamos desde el Ministerio de Hacienda desatascar la realidad de un proyecto que llevaba demasiado tiempo dormido y que necesitaba de un impulso definitivo", ha manifestado Montero, afirmando que con ello "se acababan las excusas y las demoras".

La vicepresidenta y ministra ha reconocido que los gaditanos llevan "mucho tiempo" esperando esta nueva infraestructura pero que "bien está lo que bien empieza", asegurando que "esto acaba de empezar" y mostrando "un cierto escepticismo y una cierta desconfianza a que la primera piedra del hospital o la firma del convenio se haga a escasos meses, por no decir semanas, de la celebración de las elecciones autonómicas", como son los próximos comicios en Andalucía, previstos para junio.

"A mí me hubiera gustado que a estas alturas el hospital hubiera estado ya alzado y fuera una obra real que nos permitiera ver que continúa. Yo no creo en las primeras piedras que se ponen tres o cuatro meses antes de terminar el periodo legislativo, sino que creo que hay que poner las primeras piedras al comienzo, para que realmente el compromiso se plasme a lo largo del tiempo", ha aseverado Montero, apuntando acto seguido que "menos da una piedra".

Es por eso que ha considerado "bueno" que se pueda empezar ya con la licitación de la obra del hospital y todos los trámites que sirvan para poner en pie esta infraestructura sanitaria, la segunda de la ciudad de Cádiz.

"Buena noticia para Cádiz, buena noticia para el conjunto de Andalucía, buena noticia para los excelentes profesionales sanitarios que trabajan actualmente en el Puerta del Mar y, cómo no, para todos los hombres y mujeres que antes o después pasan por el hospital para recibir una atención sanitaria que tiene que ser de calidad. Ahí está nuestro grano de arena para que este hospital pueda ser una realidad", ha concluido la vicepresidenta primera del Gobierno.

CAMBIO DE NOMBRE DEL PUENTE CARRANZA

Preguntada sobre las críticas de su socio de Gobierno, Sumar, a un supuesto retraso intencionado del proceso para cambiar el nombre del puente de José León de Carranza de Cádiz por Rafael Alberti, la ministra ha asegurado no entender la crítica y que ese cambio se hará "cuando sea el momento oportuno" y "a la mayor brevedad posible".

"Creo que merece la pena que sea un acto que le dé valor tanto a la infraestructura como por supuesto al poeta, a la persona que inspira a Cádiz, y que creo que a todos nos acerca a esta maravillosa provincia", ha señalado.