Navantia desarrolla en Puerto Real (Cádiz) un módulo ligero plug and play para sistemas de defensa de punto en buques

Prototipo de módulo para Sistemas de Defensa de Punto en buques construido en Navantia en Puerto Real (Cádiz) - NAVANTIA
PUERTO REAL (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)
Navantia, a través de su centro de excelencia Navantia COEX Advanced Manufacturing, ha comenzado a fabricar en Puerto Real (Cádiz) un innovador prototipo de módulo para Sistemas de Defensa de Punto en buques, que ha sido concebido desde su fase de diseño con procesos de fabricación avanzada y nuevos materiales.
El objetivo de este proyecto, desarrollado en las instalaciones del Centro de Innovación de Fabricación Avanzada (CFA), es mejorar las prestaciones del sistema y reforzar al mismo tiempo aspectos clave como la seguridad, el mantenimiento, la calidad, el coste, la versatilidad y la sostenibilidad del mismo, como ha indicado Navantia en una nota.
Diseñado bajo un enfoque de plug and play, el módulo permite una instalación ágil en buques ya operativos, dotándolos de capacidades adicionales de forma rápida y eficiente. Su estructura autoportante facilita tanto el almacenamiento en arsenales como la integración a bordo en plazos reducidos, simplificando los procesos de despliegue.
El diseño final es resultado del uso de materiales innovadores y de nuevas técnicas de fabricación que permiten adoptar geometrías complejas y disruptivas, difíciles de alcanzar mediante métodos tradicionales. En particular, el empleo de polímeros avanzados ofrece mayor libertad de diseño y posibilita una solución altamente optimizada, como se ha indicado.
El resultado es un módulo ligero e innovador, con una reducción estimada de peso del 40% respecto a soluciones basadas en materiales y procesos convencionales.
La fabricación de este prototipo es el primer proyecto impreso que se lleva a cabo en las instalaciones del CFA mediante la máquina 3D de gran formato de CEAD, un "hito", según Navantia, para la compañía y "para la industria española".