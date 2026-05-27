Ocho detenidos por introducir droga en drones capaces de cruzar de Marruecos a España en pocos minutos

Imagen de archivo de un vehículo policial - POLICÍA NACIONAL

CÁDIZ 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a ocho personas al desarticular una organización criminal asentada en las provincias de Cádiz y Álava, en concreto en Algeciras y Vitoria, que se dedicaba al transporte de sustancias estupefacientes desde Marruecos y el sur de España hasta Francia, usando drones para su entrada por el Estrecho de Gibraltar.

Las aeronaves incautadas en la operación son capaces de recorrer la distancia que separa España de Marruecos en pocos minutos, alcanzando velocidades superiores a los 100 kilómetros por hora, como ha indicado la Policía Nacional en una nota.

La investigación, denominada operación Horus, comenzó durante el pasado 2025, confirmándose que esta organización criminal hacía uso de aeronaves de ala fija no tripuladas para introducir por vía aérea importantes cantidades de hachís y cocaína desde Marruecos a través del Estrecho.

Una vez la droga se encontraba en territorio nacional, era introducida en vehículos a los que se les habían practicado sofisticados dobles fondos con el objetivo de ocultar la mercancía. Posteriormente, era transportada hasta el País Vasco, a la ciudad de Vitoria, desde donde era distribuida a diferentes organizaciones criminales de origen francés dedicadas al tráfico de drogas.

Durante el desarrollo de la investigación, los agentes han logrado intervenir uno de los drones utilizados por la organización criminal para el transporte de sustancias estupefacientes. Se trata de un aparato de grandes dimensiones con una envergadura de cuatro metros, dotado de cuatro motores y con capacidad para transportar hasta 20 kilogramos de carga.

La explotación operativa de la investigación, dirigida por la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Algeciras, Plaza número 4, culminó con la práctica de cinco entradas y registros domiciliarios simultáneos en las localidades de Algeciras y Vitoria, en los que fueron detenidas ocho personas.

En el marco de la operación, se han intervenido 40 kilogramos de hachís, dos kilogramos de cocaína, dos vehículos utilizados para el transporte de la droga, 14.000 euros en efectivo y uno de los drones empleados por la organización criminal, además de otros efectos relacionados con la actividad delictiva.