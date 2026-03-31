Plantilla de Dragados en Cádiz anuncia movilizaciones y una huelga indefinida en mayo por negociación del convenio

Archivo - Trabajadores del metal de la provincia de Cádiz en huelga por el convenio colectivo. A 24 de junio de 2025, en Cádiz (Andalucía, España). ARCHIVO. - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de Dragados Offshore en la Bahía de Cádiz ha anunciado un calendario de movilizaciones, que se iniciaría desde el próximo lunes 6 de abril con cortes de horas extras y paros y la convocatoria de una huelga indefinida desde el 4 de mayo si la negociación del convenio colectivo, que afecta a unos 1.200 trabajadores, no acaba en acuerdo entre las partes.

En un audio difundido a los medios, el secretario general de FICA-UGT en Cádiz, Antonio Montoro, ha apelado a "la responsabilidad" de la empresa para que las negociaciones "lleguen a buen puerto", como suele ser la norma y que "no lleguemos a males mayores", como son estas movilizaciones, algo que como ha indicado, "ninguna de las partes deseamos ni queremos".

Esto viene dado porque los trabajadores han rechazado en un 92% el preacuerdo con la empresa, al haber puntos que "no llegan ni a cumplir el convenio colectivo del metal", firmado en junio de 2025.

En concreto, el comité ha aprobado un calendario que se inicia el 6 de abril con el corte de horas extras por parte de la plantilla, y estableciendo paros de dos horas los días 13, 15, 17, 20, 22 y 24 de abril, que se elevarán a tres horas los días 27, 28, 29 y 30 de abril. Las movilizaciones finalizarían con una convocatoria de huelga indefinida desde el 4 de mayo.

Todo ello se llevará a cabo si se sigue sin alcanzar un acuerdo entre empresa y trabajadores, por lo que desde el sindicato se ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad".

Sobre la mesa está la revisión salarial a todos los trabajadores de planta, el pago del "100%" del complemento especial desde la firma del convenio, "acabar con la discriminación de impedir el acceso a un puesto de trabajo a los hijos de los trabajadores", como se ha indicado, así como facilitar la conciliación y establecer un plus de responsabilidad e incentivos para los encargados, entre otros puntos.