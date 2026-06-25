El PSOE exige a la Junta "que frene el cierre de camas" en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz

Juan Cornejo atiende a la prensa en la puerta del Hospita Puerta del Mar. - PSOE

CÁDIZ 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario andaluz y secretario de Organización del PSOE de Cádiz, Juan Cornejo, ha exigido al Gobierno de la Junta de Andalucía "que frene el cierre de camas previsto para este verano en el Hospital Puerta del Mar" de Cádiz y "ponga freno a la alarmante falta de profesionales que está deteriorando la asistencia sanitaria en la provincia".

En una nota, Cornejo ha reclamado al presidente de la Junta "que escuche de una vez por todas a los profesionales sanitarios en la reunión prevista para el próximo día 30 y aplique medidas para corregir su nefasta gestión a base de recortes en políticas públicas".

El dirigente socialista ha criticado el "desinterés que tiene la Consejería de Salud por retener a los médicos en Andalucía, recordando que las condiciones de trabajo que se ofrecen no son atractivas y acaban provocando la fuga de un personal altamente capacitado". "Los médicos no quieren trabajar en el SAS, lo rehúyen porque Juanma Moreno se ha cargado el sistema público", ha asegurado.

En esta línea, el parlamentario andaluz ha acusado al PP de "doble moral", porque "mientras recorta servicios básicos durante los cinco meses que dura ya el plan estival en hospitales de referencia como el Puerta del Mar, fomenta una clara deriva privatizadora en Andalucía". "El Gobierno de la Junta tiene que invertir en sanidad pública con hechos, demostrándolo, y no desmantelarla más para enriquecer a sus amigos de la privada", ha reivindicado.

Así, Cornejo ha exigido a la Junta de Andalucía que acuda a la reunión del próximo día 30 "con voluntad real de diálogo, abandonando el sectarismo político y poniendo un paquete de medidas urgentes sobre la mesa". "Los profesionales y los pacientes no se alimentan de palabras ni titulares vacíos, sino de un respaldo político firme que se traduzca en una mejor financiación y en el fin de la precariedad laboral", ha afirmado.