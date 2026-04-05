El Puerto de Santa María (Cádiz) vive una Semana Santa "histórica" con todas las hermandades en la calle

Una cofradía de la Semana Santa de El Puerto de Santa María (Cádiz). - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

El Puerto de Santa María (Cádiz) ha cerrado una Semana Santa "histórica", marcada por una "climatología excepcional", en la que todas las Hermandades han podido realizar sus estaciones de penitencia sin incidencias, completando íntegramente sus recorridos procesionales, dejando imágenes de calles "llenas de vida" y consolidando a la ciudad como un "importante destino del turismo cofrade".

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, el alcalde, Germán Beardo, ha subrayado que "hemos vivido una Semana Santa histórica, con nuestras calles rebosando vida, fe y actividad económica, en la que el buen tiempo ha permitido que todas las Hermandades salgan a la calle y completen sus recorridos, emocionando tanto a portuenses como a quienes nos visitan". En este sentido, ha destacado que "El Puerto se consolida como un destino clave del turismo patrimonial y cofrade, con una propuesta de enorme calidad cultural y emocional".

En concreto, las Hermandades han sido protagonistas de una edición "especialmente brillante", marcada por "importantes estrenos", un aumento del número de nazarenos y el esfuerzo de juntas de gobierno, costaleros y bandas de música. Todas han podido procesionar con normalidad, "algo que no siempre ha sido posible en años anteriores".

Al hilo, el primer edil ha puesto en valor el esfuerzo de todas las Hermandades y Cofradías, destacando "el esmero con el que cuidan el patrimonio y la ilusión y esfuerzo con el que preparan los estrenos para elevar el nivel de nuestra Semana Santa". Asimismo, ha recordado que las Hermandades desarrollan durante todo el año una "labor fundamental", especialmente en el ámbito social y solidario, y ha destacado la implicación de juntas de gobierno, costaleros y bandas de música que merece el reconocimiento de toda la ciudad.

Asimismo, el alcalde también ha incidido en el respaldo del Ayuntamiento, que ha incrementado la subvención municipal hasta los 100.000 euros, duplicándola con respecto al año anterior. "Cumplimos con nuestro compromiso de apoyar de forma decidida a nuestras Hermandades", ha señalado.

Además, la ciudad ha vivido un "ambiente excepcional" en la calle, con una "gran afluencia de público" que ha llenado plazas, itinerarios procesionales, bares y comercios, generando un importante impacto económico. "La Semana Santa es también empleo, oportunidades y riqueza para El Puerto, y lo que hemos vivido estos días ha sido extraordinario", ha apuntado Beardo.

En concreto, el Consistorio local ha destacado la salida y recogida de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo y María Santísima del Dolor y Sacrificio del Martes Santo desde de la capilla de la iglesia de Las Esclavas, su sede canónica desde el pasado año, puesto que la lluvia obligó en 2025 a que la imagen del Cautivo retornara desde la cercana calle Palacios mientras que María Santísima del Dolor y Sacrificio no pudo entonces procesionar.

Igualmente, han enfatizado en la consolidación de nuevas incorporaciones al calendario cofrade, como la Hermandad Lasaliana y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús en su Prendimiento, que ha realizado su segunda estación de penitencia el Lunes Santo, así como el "crecimiento continuo" de la Agrupación Parroquial Nuestro Padre Jesús de la Redención en el Beso de Judas, que volvió a recorrer las calles el Sábado de Pasión incluyendo itinerarios hacia zonas como Las Nieves y Sudamérica.

La "gran afluencia y expectación" en el Jueves Santo ha confirmado, según la Administración local, que la salida de El Nazareno la tarde del Jueves Santo "ha sido un acierto", consolidando este día como "uno de los grandes de la Semana Santa de la ciudad, reforzando su atractivo, participación y relevancia dentro del calendario cofrade portuense".

Por su parte, el teniente de alcalde de Fiestas, David Calleja, ha resaltado "la ilusión que se ha vivido en la calle durante toda la semana, con una ciudad llena de gente, de emoción y de ganas de disfrutar de sus tradiciones". Calleja ha puesto en valor tanto el trabajo organizativo como la programación paralela, destacando iniciativas como 'Saetas desde los balcones', que han contribuido "a engrandecer aún más la celebración".

En esta línea, el Ayuntamiento ha apostillado que el impacto económico "ha sido muy relevante, con una alta ocupación hotelera y una intensa actividad en bares, restaurantes y comercios". "El ambiente ha sido espectacular, con familias, visitantes y cofrades compartiendo momentos únicos en cada rincón de la ciudad. Hemos visto un Puerto lleno de vida, que siente y vive su Semana Santa como nunca", ha añadido Calleja al respecto.

A este respecto, el Concejal de Fiestas ha asegurado además que se trabaja en la Semana Santa del próximo año con el objetivo de ampliar la Carrera Oficial "para seguir engrandeciendo nuestra Semana Santa", siempre en estrecha colaboración con el Consejo Local de Hermandades y Cofradías.

El Ayuntamiento ha destacado también el buen funcionamiento de los servicios municipales, con dispositivos especiales de limpieza, seguridad y movilidad, así como de las bolsas de aparcamiento "para facilitar la llegada de visitantes".

En definitiva, El Puerto Avanza con un "éxito rotundo" de su Semana Santa, con "todas las Hermandades en la calle, estaciones de penitencia completas, buen tiempo, estrenos, crecimiento cofrade y una ciudad volcada en la calle", al tiempo que ha indicado que se trata de "una celebración que deja imágenes de ilusión, tradición y orgullo, y que confirma el excelente momento que vive la Semana Santa portuense".