Semana Santa Cádiz 2026: guía completa de horarios y recorridos de todas las hermandades

Archivo - Paso de la Cofradía de La Sentencia en la plaza de la Catedral en Cádiz. Imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

En Cádiz capital, las hermandades y cofrades viven ya con intensidad los días previos, aguardando el momento en que la primera Cruz de Guía cruce el umbral de la Iglesia de San Lorenzo y anuncie oficialmente el inicio de una nueva Semana Santa.

La celebración, que este año tendrá lugar del 28 de marzo al 5 de abril, volverá a llenar las calles de la ciudad de tradición, devoción y ambiente cofrade, marcando uno de los momentos más esperados del calendario gaditano. En esta guía se explica cuál será el itinerario de este año de cada hermandad:

VIERNES DE DOLORES (27 de marzo)

Hermandad de Servitas. Iglesia de San Lorenzo (Un paso) Sale a las 19,00 horas y se recoge a las 00,40 horas.

SÁBADO DE PASIÓN (28 de marzo)

La Obediencia. Iglesia de La Merced (Un paso) Sale a las 17,00 horas y se recoge a las 22,25 horas.

Cofradía de la Piedad. Iglesia de Santiago Apóstol (Un paso) Sale a las 18,35 horas y se recoge a las 23,00 horas.

DOMINGO DE RAMOS (29 de marzo)

El Domingo de Ramos en Cádiz es la única jornada en la que hasta la carrera oficial llegan cofradías de la zona de extramuros, como es el caso de La Borriquita y el Despojado, que salen desde la zona de San José para buscar las Puertas de Tierra que le dé acceso al casco histórico de la ciudad, núcleo de la Semana Santa gaditana. Además la jornada cuenta este año con la salida, por primera vez en Semana Santa, de la Virgen de la Hermandad de la Sagrada Cena (María Santisima Reina de todos los Santos)

Hermandad de La Borriquita. Iglesia de San José (Dos pasos). Sale a las 13,30 horas y se recoge a las 00,45 horas.

Hemandad de Las Penas. Iglesia de San Lorenzo (Dos pasos). Sale a las 15,00 horas y se recoge a las 22,15 horas.

Hermandad de la Sagrada Cena. Iglesia de Santo Domingo (Un paso). Sale a las 16,55 horas y se recoge a las 23,30 horas.

Hermandad del Despojado. Iglesia de María Auxiliadora (Un paso). Sale a las 15,00 horas y se recoge a las 1,50 horas.

Hermandad de Humildad y Paciencia. Iglesia de San Agustín (Dos pasos). Sale a las 18,40 horas y se recoge a las 00,50 horas.

LUNES SANTO (30 de marzo)

En el Lunes Santo gaditano discurre entre los contrastes de una hermandad de barrio como La Palma, en el corazón del barrio de la Viña, y la rigurosidad del negro de la Hermandad de la Vera Cruz.

Hermandad del Nazareno del Amor. Iglesia de San Francisco (Dos pasos). Sale a las 16,00 horas y se recoge a las 22,35 horas.

Hermandad de La Palma. Iglesia de La Palma (Dos pasos). Sale a las 14,45 horas y se recoge a las 23,30 horas.

Hermandad del Prendimiento. Iglesia de El Carmen (Dos pasos). Sale a las 16,45 horas y se recoge a las 00,15 horas.

Hermandad de la Vera Cruz. Iglesia de San Francisco (Dos pasos). Sale a las 19,15 horas y se recoge a las 00,25 horas.

MARTES SANTO (31 de marzo)

El Martes Santo son cinco las cofradías en un día donde se mezcla el corte romántico y barroco de la Piedad o Ecce Homo y la alegría y juventud de El Caído.

Hermandad de Sanidad. Iglesia de Santa Cruz (Dos pasos). Sale a las 16,30 horas y se recoge a las 22,30 horas.

Hermandad de la Piedad. Iglesia de Santiago (Dos pasos). Sale a las 17,30 horas y se recoge a las 00,15 horas.

Hermandad de El Caído. Iglesia de San Francisco (Dos pasos). Sale a las 17,30 horas y se recoge a las 00,55 horas. (en su Capilla, junto al Parque Genovés).

Hermandad de Columna. Iglesia de San Antonio (Dos pasos). Sale a las 17,35 horas y se recoge a las 00,05 horas.

Hermandad del Ecce Homo. Iglesia de San Pablo (Dos pasos). Sale a las 19,00 horas y se recoge a las 00,55 horas.

MIÉRCOLES SANTO (1 de abril)

El día de los misterios de grandes dimensiones en la Semana Santa gaditana, con Sentencia como pionera allá por los años 30.

Hermandad de la Sentencia. Iglesia de la Merced (Dos pasos). Sale a las 16,15 horas y se recoge a las 00,00 horas.

Hermandad de las Cigarreras. Iglesia de Santo Domingo (Dos pasos). Sale a las 17,15 horas y se recoge a las 01,25 horas.

Hermandad de Las Aguas. Iglesia de Santa Cruz (Tres pasos). Sale a las 16,40 horas y se recoge a las 00,10 horas.

Hermandad de El Caminito. Capilla de Las Angustias (Un paso). Sale a las 19,00 horas y se recoge a las 00,40 horas.

JUEVES SANTO (2 de abril)

Hermandad de los Afligidos. Iglesia de San Lorenzo (Un paso). Sale a las 18,20 horas y se recoge a las 23,35 horas.

Hermandad del Huerto. Iglesia de Santa Catalina (Dos pasos). Sale a las 18,00 horas y se recoge a las 2,30 horas.

Hermandad del Nazareno. Iglesia de Santa María (Dos pasos). Sale a las 19,50 horas y se recoge a las 6,30 horas.

Hermandad del Medinaceli. Oratorio de San Felipe Neri (Dos pasos). Sale a las 21,15 horas y se recoge a las 4,00 horas.

VIERNES SANTO - MADRUGÁ (3 de abril)

Hermandad del Perdón. Catedral (Dos pasos). Sale a las 00,50 horas y se recoge a las 9,00 horas.

VIERNES SANTO (3 de abril)

Tarde noche de crucificados en la Semana Santa gaditana, con especial atención al de la Buena Muerte, cuya autoría, durante tiempo adjudicada a Martínez Montañés, sigue siendo una incógnita aunque se conozca el año de llegada a la ciudad y el precio pagado.

Hermandad de las Siete Palabras. Iglesia de la Merced (Un paso). Sale a las 18,30 horas y se recoge a la 1,00 horas.

Hermandad de la Expiración. Iglesia del Carmen (Dos pasos). Sale a las 17,15 horas y se recoge a las 2,00 horas.

Hermandad del Descendimiento. Iglesia de San Lorenzo (Un paso). Sale a las 19,30 horas y se recoge a la 1,35 horas.

Hermandad de la Buena Muerte. Iglesia de San Agustín (Dos pasos). Sale a las 21,35 horas y se recoge a las 2,10 horas.

SÁBADO SANTO (4 de abril)

Congregación del Ecce Mater Tua. Iglesia de Santiago (Un paso). Sale a la 1,00 horas y se recoge a las 3,45 horas.

Hermandad del Santo Entierro. Iglesia de Santa Cruz (Dos pasos). Sale a las 15,50 horas y se recoge a las 21,50 horas.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN (5 de abril)

El Resucitado. Iglesia de San Antonio (Un paso). Sale a la 9,00 horas y se recoge a las 14,25 horas.