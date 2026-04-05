Suspendidas las conexiones por catamarán entre Cádiz y Rota este domingo por la previsión meteorológica

Archivo - Catamaranes atracados por mal tiempo en la terminal de El Puerto de Santa María (Cádiz). - EUROPA PRESS/ARCHIVO

CÁDIZ 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las conexiones marítimas por catamarán entre la capital y la localidad gaditana de Rota se encuentran suspendidas este domingo, 5 de abril, a causa de la previsión meteorológica. En cambio, las que conectan Cádiz con El Puerto de Santa María continúan operando con normalidad.

Según ha detallado la UTE Catamaranes Bahía de Cádiz en la web del Consorcio de Transportes Bahía de Cádiz, consultada por Europa Press, la línea B-065 se sustituirá por un servicio alternativo por carretera en autobús hasta el reestablecimiento del mismo.

Asimismo, han concretado que la situación será actualizada a las 14,30 horas, "según el avance de las condiciones meteorológicas", con posibilidad de que se reactive este servicio entre Cádiz con Rota a partir de dicha hora.

Por contra, según ha emitido la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras en su portal web, consultado por Europa Press, Balearia, Africa Morocco Link (AML), Armas-Transmediterránea y DFDS han mantenido sus trayectos y no han cancelado ninguna naviera hasta Tánger (Marruecos).

Cabe destacar que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha señalado aviso amarillo por fenómenos costeros en la comarca gaditana de El Estrecho durante toda la jornada por viento de levante de entre 50 y 61 kilómeotros por hora (fuerza 7), al oeste de Tarifa y mar adentro al sur de Trafalgar.