Varios municipios de la provincia de Cádiz acogen esta semana una quincena de colectas de donación de sangre

Una persona donando sangre en una imagen de archivo. - Eduardo Parra - Europa Press

CÁDIZ 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz ha programado para la semana que viene una quincena de colectas de sangre en ocho localidades de la provincia de Cádiz además de en la Ciudad Autónoma de Ceuta.

Según la información consultada por Europa Press, entre el lunes 6 de abril y el viernes día 10 se habilitarán espacios para donar sangre en los municipios gaditanos de Jimena de la Frontera, La Línea de la Concepción, Algeciras, Sanlúcar de Barrameda, El Puerto de Santa María, Jerez de la Frontera, Villamartín y Vejer de la Frontera, a lo que se sumarán los previstos en Ceuta.

De esta manera, el lunes habrá colectas en el centro de salud de Jimena, en la sede de la Unión Deportiva Linense de La Línea y en la parroquía de Santa Ángela de la Cruz y San Antonio Abad en Sanlúcar, todos ellos en horario de tarde.

El martes, la campaña se moverá a dos puntos de Ceuta, en concreto al Teatro Auditorio Revellín y al Campus universitario, así como de nuevo a la sede de la Unión Deportiva Linense. Estas colectas serán también por la tarde.

A mitad de semana, el miércoles 8 de abril, habrá recogida de sangre desde por la mañana en los mismos puntos citados de Ceuta, así como en el salón de actos del Hospital de Algeciras y en el IES Pintor Juan Lara de El Puerto de Santa María.

Tras esto, el jueves los profesionales del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz se desplazarán a Algeciras, donde habrá una colecta en la Asociación de Trabajadores Españoles en Gibraltar, además de al Polideportivo Municipal de Villamartín y al Centro de Participación Activa de Vejer. Las donaciones se realizarán en horario de tarde.

Por último, el Centro Docente Privado Rumasa de Jerez acogerá el viernes una colecta para estudiantes y profesorado en horario de mañana. Ya por la tarde, la campaña continuará en la parroquia de San García Abad de Algeciras y en la asociación vecinal La Gobernaora de El Puerto.

Además, cabe apuntar que se puede donar sangre de forma habitual en los puntos fijos establecidos en el Centro de Transfusión, Tejidos y Células del Hospital Universitario de Jerez de la Frontera, los Lunes, miércoles y viernes de 9,00 horas a 14,30 horas, y los martes y jueves de 9,00 horas a 14,30 horas y de 15,00 horas a 21,00 horas. También en el punto fijo de donación ubicado en el Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz los lunes, miércoles y viernes de 9,00 horas a 21,00 horas y los martes y jueves de 9,00 horas a 15,00 horas.