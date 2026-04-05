La Zona Franca de Cádiz formula sus cuentas de 2025 con 6,1 millones de euros en beneficios

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CÁDIZ 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Zona Franca de Cádiz ha formulado a 31 de marzo sus cuentas de 2025, que constatan la "senda de estabilidad y salud financiera" alcanzada por el Consorcio gaditano en los últimos años. El cierre del ejercicio económico ha arrojado un beneficio de 6,1 millones de euros, dato que triplica el de 2024, cuando la cifra alcanzó los 1,9 millones de euros. Así, por segundo año consecutivo, la Zona Franca ha vuelto a obtener un saldo positivo, tras haber estado trece años consecutivos dando pérdidas.

Tal y como ha emitido la entidad en una nota, otro dato que destaca de la formulación de las cuentas anuales del Consorcio es que el nivel de endeudamiento continúa también su reducción, situándose al cierre del ejercicio 2025 por debajo de los 90 millones de euros, lo que supone una reducción de un 53 por ciento respecto de la deuda total desde 2020.

En este sentido, la cancelación anticipada de la deuda durante 2025 ha tenido como consecuencia la reducción de los gastos financieros en un once por ciento con respecto al año anterior, tendencia que confirma la óptima gestión de los recursos financieros para minorar "de manera significativa" el efecto que tienen los gastos financieros en el balance de pérdidas y ganancias de la Institución Fiscal. Además, para el ejecicio 2026, la previsión apunta a una disminución de la deuda por debajo de los 75 millones de euros.

Paralelamente, se mantiene la tendencia al alza de los ingresos provenientes del recurso sobre el Impuesto de Sociedades de las empresas instaladas en el recinto, con unos ingresos de más de siete millones de euros, cifra que supone el triple del promedio de lo ingresado en los últimos cinco años y que permite a la Zona Franca planear "una mayor inversión en sus infraestructuras".

Asimismo, como se adelantó en el balance del año pasado durante el tradicional desayuno navideño, durante 2025 la Zona Franca de Cádiz superó por primera vez los quince millones de euros de facturación al cierre del ejercicio 2025, habiéndose realizado un total de 108 operaciones comerciales, de las cuales 74 han sido nuevos contratos de arrendamiento y 34 de ventas.

La formulación de las cuentas de 2025, en tiempo y plazo a 31 de marzo, --tal y como se regula por el artículo 127 de la Ley General Presupuestaria, que establece que las cuentas anuales de las entidades integrantes del sector público estatal deben ser formuladas en el plazo máximo de tres meses desde el cierre del ejercicio económico--, refleja que el ejercicio 2025 se muestra como el de la consolidación del crecimiento de la Zona Franca de Cádiz, "con resultados económicos positivos y un saneamiento total de sus finanzas".

En contexto, en el ejercicio anterior el balance de las cuentas constató la evolución de la Zona Franca de Cádiz, que recuperó su solvencia y liquidez e hizo posible que la Intervención General del Estado emitiera un informe favorable sin salvedades en su auditoría por segundo año consecutivo, después de que en 2023 lo realizara por primera vez en la historia del Consorcio gaditano desde que se hacen auditorías.

La entidad ha destacado que la ausencia de salvedades demuestra "la correcta aplicación de los principios contables y la solidez de los procedimientos administrativos y financieros", lo que refuerza y afianza la confianza en la Institución "y en su capacidad para seguir impulsando proyectos estratégicos para la provincia de Cádiz".

Así, el cumplimiento del Plan de Viabilidad 2021-2025 y el giro de 180º en la situación económica del Consorcio tienen su reflejo en unos estados financieros que muestran "solvencia y solidez" y que sustentan el Plan Estratégico 2026-2030 aprobado hace unos meses.

Al hilo, en este plan se marca la hoja de ruta de la Zona Franca para "seguir atrayendo talento e iniciativas que impulsen un tejido empresarial más innovador y más competitivo en favor del desarrollo socioeoconómico de la provincia de Cádiz", objetivo estatutario "fundamental" del Consorcio gaditano.