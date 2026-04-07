Aiqbe e Inetum, aliados estratégicos para impulsar la transformación digital y energética del polo industrial de Huelva

La Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva (Aiqbe) incorpora como nuevo aliado estratégico a Inetum, consultora tecnológica que aportará soluciones digitales. - AIQBE

HUELVA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva (Aiqbe) incorpora como nuevo aliado estratégico a Inetum, consultora tecnológica que aportará soluciones digitales avanzadas para impulsar la transformación industrial del polo onubense. Esta alianza permitirá a las empresas del sector en la región acceder a nuevas capacidades tecnológicas en ámbitos clave como la digitalización industrial, la eficiencia operativa, la automatización, la inteligencia artificial aplicada a la industria y la seguridad.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, la integración de Inetum se produce en un momento "especialmente significativo" para Aiqbe, que en 2026 celebra su cuadragésimo aniversario al servicio de la industria y la sociedad de Huelva, y refuerza una red de aliados estratégicos que supera ya la decena de empresas colaboradoras vinculadas a la innovación y la competitividad.

Inetum desarrolla soluciones tecnológicas orientadas a la transición energética, la digitalización industrial, la automatización de procesos, la gestión avanzada del dato y la seguridad en infraestructuras críticas, con experiencia consolidada en los sectores energético, químico y utilities.

Su incorporación a Aiqbe permitirá ampliar la colaboración con las empresas del entorno, compartir conocimiento especializado y anticipar oportunidades en ámbitos como la eficiencia energética, la descarbonización, la electrificación y la resiliencia operativa.

"Formar parte de Aiqbe es coherente con nuestra visión de acompañar al sector industrial desde la proximidad y el conocimiento profundo de sus retos. No se trata solo de estar presentes, sino de contribuir activamente a la evolución del ecosistema químico y energético desde la innovación tecnológica y la colaboración", afirma Eduardo Baltés, head of Energy, Utilities & Chemicals en Inetum Iberia Latam.

La unión se produce además en un contexto de transformación estratégica en Andalucía, marcado por proyectos de gran escala como el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, que impulsan la evolución hacia un modelo más sostenible, digital y competitivo.

Por su parte, para Aiqbe, la incorporación de Inetum supone "un paso más en el fortalecimiento del ecosistema industrial de Huelva", integrando a una compañía con capacidad para aportar soluciones tecnológicas avanzadas y acompañar a las empresas en los procesos de transformación digital que marcarán el futuro del sector.

A través de esta colaboración, Inetum participará en actividades técnicas, encuentros sectoriales y grupos de trabajo impulsados por Aiqbe, fomentando el intercambio de experiencias, la identificación de oportunidades de colaboración y la aplicación de tecnologías innovadoras en el entorno industrial.