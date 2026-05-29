La Estación Biológica estima que el incendio de Doñana afecta a 500 hectáreas "con predominio de severidad baja"

HUELVA 29 May. (EUROPA PRESS) -

Un análisis preliminar realizado por el Laboratorio de SIG y Teledetección de la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC) estima que el incendio declarado el pasado 24 de mayo en el Parque Nacional de Doñana, concretamente al paraje Rincón del Membrillo, que se encuentra controlado desde este jueves, ha afectado a alrededor de 500 hectáreas, "con predominio de niveles de severidad baja y moderada-baja y con una extensión reducida de áreas de alta severidad".

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, el incendio, que se ha extendido principalmente sobre masas de pinar mediterráneo y sistemas dunares asociados de "muy alto valor ecológico", ha sido evaluado mediante imágenes satelitales Sentinel-2 del programa Copernicus de la Agencia Espacial Europea.

Según los resultados preliminares, la mayor parte del área quemada presenta "severidad baja" o "moderada-baja", patrón compatible con incendios de sotobosque en masas de pinar mediterráneo. Las zonas de severidad alta aparecen restringidas a áreas "muy concretas" y representan "una proporción reducida de la superficie total afectada".

Además, el análisis muestra que las áreas afectadas se distribuyen principalmente a lo largo de los corrales interdunares, depresiones alargadas ocupadas por pinares y matorral mediterráneo, orientadas en dirección noroeste-sureste. Además, las dunas activas y superficies arenosas, libres parcialmente de vegetación inflamable, han actuado en numerosos sectores como barreras naturales frente al fuego, limitando la propagación del incendio.

Asimismo, el incendio tampoco alcanzó las zonas de marisma, donde la abundante presencia de agua en superficie durante esta primavera "probablemente ayudó a frenar el avance del fuego". Por otro lado, las condiciones meteorológicas y, especialmente, la dirección dominante del viento, "resultaron determinantes para limitar la extensión final del incendio".

El análisis ha sido realizado por Diego García Díaz del Laboratorio SIG y Teledetección de la Estación Biológica de Doñana. La metodología empleada se basa en el cálculo del índice NBR (Normalized Burn Ratio) y de su diferencia temporal (dNBR), uno de los procedimientos más utilizados internacionalmente para la cartografía de áreas quemadas y evaluación de severidad de incendios forestales.

Desde la entidad han aclarado que las estimaciones obtenidas tienen "carácter preliminar" y están condicionadas por la resolución espacial de las imágenes empleadas. En zonas estrechas o heterogéneas, algunos píxeles pueden mezclar superficies quemadas con arena desnuda, reduciendo los valores de severidad observados. No obstante, los resultados proporcionan "una primera aproximación robusta y coherente con la dinámica observada sobre el terreno".

La zona incendiada es hábitat de especies de mamíferos como el lince ibérico, el ciervo, el gamo, el jabalí, el zorro, el meloncillo o la gineta. También alberga aves rapaces como el milano real, catalogado 'En Peligro de Extinción' en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, y el águila imperial ibérica, clasificada como 'Vulnerable' a nivel global en la Lista Roja de la UICN.

Por otro lado, esta zona también acoge flora amenazada, como el enebro costero --del que Doñana constituye uno de los principales núcleos de conservación en España-- o el brezo Erica ciliaris, catalogado como 'Vulnerable', entre otras muchas especies más, toda vez que es la época de reproducción de las aves.