Por Andalucía registrará una batería de preguntas en Parlamento sobre el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva

El parlamentario andaluz electo de Por Andalucía, Rafael Sánchez Rufo. - POR ANDALUCÍA

HUELVA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario andaluz electo de Por Andalucía, Rafael Sánchez Rufo, registrará tras su toma de posesión el próximo 11 de junio una batería de preguntas parlamentarias dirigidas a la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía para exigir explicaciones sobre la situación que atraviesa el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva y reclamar medidas urgentes para frenar el colapso asistencial denunciado por profesionales sanitarios y sindicatos.

Según ha indicado la coalición en una nota de prensa, la iniciativa parlamentaria pone el foco "especialmente" en la "necesidad" de que el Gobierno andaluz adopte "medidas extraordinarias" para "reducir la saturación del servicio de urgencias y garantizar una atención adecuada y digna a los pacientes onubenses".

La coalición señala que las urgencias del centro hospitalario onubense atraviesan una situación "insostenible", con pacientes pendientes de ingreso que "permanecen durante horas e incluso más de 24 horas en áreas de observación y preingreso ante la falta de camas hospitalarias disponibles".

Asimismo, Sánchez Rufo ha advertido de que "no son problemas puntuales", sino "un auténtico colapso estructural derivado de años de infrafinanciación, falta de planificación y deterioro progresivo de la sanidad pública en la provincia de Huelva".

El parlamentario electo de Por Andalucía ha criticado además la "acumulación de pacientes pendientes de ingreso hospitalario en urgencias, utilizándose sillones y espacios no preparados como zonas improvisadas de hospitalización", una situación que, según ha afirmado, "compromete gravemente la dignidad de los pacientes y somete a las plantillas sanitarias a una sobrecarga insoportable".

En este sentido, Sánchez Rufo preguntará directamente a la Consejería si reconoce "la existencia de episodios de saturación y colapso en las urgencias del Hospital Juan Ramón Jiménez y qué actuaciones concretas piensa adoptar para revertir esta situación".

La batería de preguntas registrada también solicita información sobre la ocupación media actual de camas hospitalarias en el centro, el número de pacientes pendientes de ingreso durante el último mes y el tiempo medio de espera para disponer de cama hospitalaria.

Asimismo, Por Andalucía quiere conocer si durante el último año "se han cerrado camas hospitalarias o reducido recursos asistenciales en el Hospital Juan Ramón Jiménez y si la Junta contempla reforzar la plantilla con nuevas contrataciones de personal sanitario y no sanitario".

La formación andalucista de izquierdas considera "especialmente grave" que la Consejería de Salud haya optado por "minimizar el problema mientras profesionales y pacientes sufren diariamente las consecuencias del deterioro crítico de la sanidad pública onubense".

Por Andalucía ha subrayado además que Huelva "arrastra desde hace años importantes déficits en infraestructuras sanitarias". "La provincia continúa siendo la única de Andalucía sin Hospital Materno Infantil y sin Chares operativos pese a años de promesas incumplidas", ha señalado Sánchez Rufo.

Sánchez Rufo ha advertido de "las largas demoras" que soporta la provincia tanto en Atención Primaria como en pruebas diagnósticas y atención especializada. "Huelva tiene una de las peores ratios de equipos diagnósticos de Andalucía y la falta de medios está retrasando diagnósticos y tratamientos que pueden salvar vidas", ha afirmado.

La iniciativa parlamentaria registrada por Por Andalucía también reclama a la Junta que haga públicos los principales indicadores asistenciales del Hospital Juan Ramón Jiménez, incluyendo ocupación real de camas, tiempos de espera en urgencias, ratios de profesionales, número de camas cerradas y demoras diagnósticas. Por último, Sánchez Rufo reclamará un plan urgente de refuerzo de la sanidad pública onubense que contemple la apertura de nuevas camas hospitalarias, el refuerzo de personal sanitario y la ejecución inmediata de las infraestructuras sanitarias pendientes en la provincia.