Aprobadas las bases de 'Tu Diputación Actúa' para paliar daños por temporales en Huelva por valor de 13,2 millones

Pleno extraordinario de la Diputación este 23 de abril. - VALLE JIMÉNEZ/DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Huelva ha aprobado por unanimidad, en sesión extraordinaria, el plan de cooperación y asistencia económica destinado a la inversión en infraestructuras en la provincia de Huelva 'Tu Diputación Actúa' y sus bases reguladoras. El plan destinará 13,2 millones de euros a todos los municipios onubenses para paliar los daños ocasionados por los temporales acaecidos en la provincia entre noviembre de 2025 y febrero de 2026.

Se trata, en palabras del vicepresidente de la Diputación de Huelva, José Manuel Zamora, de un plan hecho "desde la escucha activa con todos los alcaldes y alcaldesas de la provincia". "Un plan de consenso, con unas bases muy fáciles y claras de ejecutar; primando la autonomía de cada ayuntamiento en su toma de decisiones para la inversión que quieran realizar", ha informado la institución provincial en una nota.

Zamora ha insistido en que el objetivo fundamental del plan 'Tu Diputación Actúa' es "poner a disposición de los ayuntamientos de la provincia un apoyo financiero para que puedan llevar a cabo las actuaciones que consideren prioritarias para reparar y mejorar infraestructuras y servicios básicos que sufrieron deterioro tras los temporales, permitiendo que cada ayuntamiento gestiones los fondos de acuerdo con sus necesidades".

A través de esta asistencia económica los municipios recibirán entre los alrededor de 127.000 euros para aquellos que cuentan con un menor número de habitantes, como es el caso de Cumbres de Enmedio, hasta los 185.000 euros que obtendrán los ayuntamientos que superan los 20.000 habitantes, como pueden ser Lepe, Almonte o Moguer, entre otros.

El vicepresidente de la Diputación ha señalado que "seguramente" sea la "primera administración" que "ponga en las cuentas de los bancos de los distintos ayuntamientos de la provincia el dinero para poder sufragar las actuaciones previstas", asegurando también que "es la inversión más grande que ha llevado a cabo esta Diputación en los municipios en situaciones complicadas".

Por su parte, los portavoces de los distintos grupos políticos con representación en la cámara provincial ha valorado de forma "muy positiva y necesaria" la puesta en marcha de este plan que "viene a paliar el impacto adverso en las diversas infraestructuras municipales".