El Ateneo de Huelva abre etapa en Diputación bajo el nombre de María Clauss y con la revista 'NeOnuba'

Acto de presentación de la revista NeOnuba y homenaje a María Clauss en la Diputación de Huelva. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva ha acogido la presentación del número 5 de la revista 'Neonuba', una edición especial dedicada a la fotógrafa onubense María Clauss, fallecida el pasado mes de enero en el trágico accidente de Adamuz junto a su marido, Óscar Toro. El emotivo acto ha servido también para anunciar de forma oficial que el Ateneo de Huelva pasa a denominarse Ateneo de Huelva María Clauss, en reconocimiento a su legado personal y profesional.

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, la publicación se ha presentado en un contexto de homenaje más amplio que se desarrollará durante el próximo mayo bajo el título 'Reflexionando', un programa que invita a profundizar en la mirada, el pensamiento y la trayectoria de Clauss, así como en la figura de Óscar Toro.

Durante su intervención, el presidente de la Diputación, David Toscano, ha destacado que 'NeOnuba' "recoge el talento, la mirada y la capacidad crítica de muchas personas que tienen algo que decir a través de la literatura, la investigación, la fotografía o el pensamiento".

Ha subrayado además el carácter del acto, señalando que "tiene un significado especial". "El Ateneo pasa a llevar el nombre de María Clauss y con ello no solo se rinde homenaje a una trayectoria, sino a una forma de mirar".

Junto Toscano, han participado la diputada de Cultura, Gracia Baquero; el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Huelva, Nacho Molina; el presidente del Ateneo, Antonio Rus, y el coordinador de la revista, Francisco Martínez, así como compañeros y amigos de Clauss y Toro, y representantes del mundo del periodismo y la cultura.

El presidente provincial ha recordado que la fotógrafa "dejó una huella profunda en esta provincia". "Por lo que hizo y por cómo lo hizo. Creía en el rigor, en la calidad y en la necesidad de mirar más alto. Su compromiso con la excelencia y con ese pensar en grande que defendía con firmeza, y nos ayudó mirar nuestro patrimonio, nuestra historia y nuestra realidad desde otro lugar", ha abundado.

Toscano ha incidido en que "que su nombre esté hoy ligado al Ateneo tiene todo el sentido". "Ese legado está presente en el Ateneo y en cada página de NeOnuba", ha añadido, para referirse a continuación al papel de la revista como espacio de reflexión.

"'NeOnuba' demuestra que también puede ser un lugar para la pausa, para la profundidad y para el contenido de calidad", ha remarcado, toda vez que ha definido a la publicación como "puerta de entrada para muchas personas, especialmente jóvenes, que buscan un vehículo para desarrollar su creatividad, para construir y para compartir pensamiento crítico".

Por su parte, el concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico, Nacho Molina, ha felicitado al Ateneo por la publicación de un nuevo número de su revista y ha recordado la fuerte vinculación de María Clauss con el mundo de la cultura onubense. Molina también ha destacado el "importante papel" que la fotógrafa jugó en la recuperación de la institución".

"Hoy es una realidad gracias al esfuerzo de muchas personas que, como ella, creyeron en volver a darle vida después de más de cincuenta años, así que un más que merecido homenaje el que hoy recibe, reflejo del lugar que María Clauss ha ocupado en la historia reciente de nuestra ciudad", ha subrayado.

El presidente del Ateneo, Antonio Rus, ha tenido un recuerdo especial hacia María Clauss, "nuestra amiga, vicepresidenta y artífice de la revista junto a Francisco José Martínez", así como para su marido, Óscar Toro, "luchador incansable en favor de los más desfavorecidos y por los derechos humanos".

"Han sido muchos años de amistad y de colaboración intensa en la exposición 'Donde NO habite el olvido', por la que recibió el premio Luis Valtueña de fotografía humanitaria, de Médicos del Mundo, de trabajar codo con codo en la puesta en marcha de esa idea de locos que fue crear un Ateneo en Huelva, su Ateneo", ha dicho.

El coordinador de la revista, Francisco José Martínez, ha remarcado que este número representa "la consolidación de un milagro literario", ya que "mantener una periodicidad anual durante cinco años requiere tenacidad, talento y, sobre todo, un amor incondicional por la cultura".

Martínez ha afirmado que 'NeoNuba' es en la actualidad "una de las principales revistas culturales", cuyo valor reside "en su asombrosa transversalidad".

"En sus páginas conviven en armonía, artículos académicos y científicos de profundo calado, con investigaciones históricas, creaciones literarias, poesía y un despliegue gráfico que resalta el talento de nuestros artistas plásticos", ha añadido.

El acto se ha cerrado con una lectura de poemas dedicados a María Clauss a cargo del colectivo Poetas por la Paz. Asimismo, se ha dado a conocer el nuevo logotipo del Ateneo de Huelva María Clauss, obra del artista Víctor Pulido, que simboliza esta nueva etapa de la institución. Homenaje a María Clauss y Óscar Toro.

El acto ha servido también para avanzar las líneas del homenaje 'Reflexionando' en torno a María Clauss y Óscar Toro', que se desarrollará del 4 al 8 de mayo de 2026. El programa incluye varias mesas redondas que abordarán la figura y el legado de ambos desde distintas perspectivas.

Participarán en este homenaje el director del Centro Andaluz de la Fotografía, Juan María Rodríguez; el fotoperiodista Pablo Juliá; y el presidente de Médicos del Mundo en España, Pepe Fernández. El jueves 7 de mayo tendrá lugar la mesa redonda dedicada a María Clauss, con la participación de Juan Sande, Julián Pérez y Mercedes Valverde, con María Paz Domínguez como moderadora. Ese mismo día se celebrará una segunda mesa redonda centrada en Óscar Toro, en la que intervendrán Pedro Sánchez, Mari Ángeles Gómez, Juanjo Vázquez, Concha Salas y María de la O Barroso, moderados por Manuel Jurado.