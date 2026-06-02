El Aula de la Experiencia de la Universidad de Huelva clausura un curso "histórico" con cerca de 2.000 estudiantes

Acto de clausura del curso académico 2025-2026 del Aula de la Experiencia de la Universidad de Huelva. - UNIVERSIDAD DE HUELVA

HUELVA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva ha celebrado el acto de clausura del curso académico 2025-2026 del Aula de la Experiencia, que han calificado de "histórico", ya que ha contado con cerca de 2.000 estudiantes. Un programa que se ha consolidado como "uno de los principales referentes de formación permanente, participación social y envejecimiento activo en la provincia de Huelva".

Según ha indicado la UHU en una nota de prensa, la ceremonia ha reunido a una amplia representación institucional y académica, poniendo de manifiesto la estrecha colaboración entre la Universidad de Huelva y los municipios participantes. En el acto han estado representados 17 de los 23 municipios en los que actualmente se desarrolla el programa, reflejando el arraigo territorial y el respaldo institucional que ha alcanzado esta iniciativa a lo largo de los años.

Durante su intervención, el rector de la Universidad de Huelva, José Rodríguez, ha destacado la capacidad de la institución para extender su acción formativa más allá del campus universitario y llegar a toda la provincia. "La Universidad de Huelva ha manifestado con este programa su capacidad para llegar a toda la sociedad y a todos los rincones de la provincia. Queremos que toda la ciudadanía sienta la Universidad como propia y que mantenga viva la curiosidad por aprender, conocer y formarse a lo largo de toda la vida", ha señalado.

El acto ha servido además para reconocer "el esfuerzo y la dedicación" del alumnado. Un total de 88 estudiantes han recibido sus diplomas y graduaciones. La distribución por sedes ha puesto de relieve la amplia implantación: Huelva (20 diplomados y un graduado), Ayamonte (21 diplomados), Isla Cristina (tres graduados), Lepe (oho diplomados), Minas de Riotinto (un diplomado), Moguer (nueve diplomados y tres graduados), La Palma del Condado (cinco diplomados), Puebla de Guzmán (12 graduados), San Bartolomé de la Torre (un graduado), San Juan del Puerto (tres graduados) y Villarrasa (un graduado).

El curso 2025-2026 ha supuesto un "importante avance" para el Aula de la Experiencia gracias a la incorporación de una nueva sede en Cortegana, reforzando así la presencia de la Universidad de Huelva en el conjunto del territorio provincial. Esta expansión ha contribuido a alcanzar la cifra de 1.914 estudiantes matriculados, de los cuales el 65 % han sido mujeres, un dato que ha evidenciado "tanto la dimensión social del programa como su capacidad para favorecer la inclusión y la participación activa".

La oferta académica desarrollada durante el curso ha sido especialmente amplia, con 81 asignaturas impartidas por 97 docentes especializados en áreas tan diversas como Historia, Filosofía, Biomedicina, Tecnología e Inteligencia Artificial. Esta variedad de contenidos ha permitido responder a los intereses de un alumnado cada vez más diverso y comprometido con el aprendizaje continuo.

Junto a la formación reglada, el Aula de la Experiencia ha impulsado "una intensa programación" de actividades complementarias, entre las que han destacado talleres de teatro, música, biología, idiomas y psicología, además de visitas académicas a espacios culturales y enclaves naturales de especial interés. Estas iniciativas han contribuido a enriquecer la experiencia educativa y han favorecido la convivencia, la participación y el intercambio de conocimientos.

El acto de clausura ha contado con la asistencia del rector de la Universidad de Huelva, José Rodríguez; la vicerrectora de Proyección Universitaria, Joaquina Castillo; la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda; el director general de Infancia, Adolescencia y Juventud de la Junta de Andalucía, Francisco Mora; el director del Aula de la Experiencia, Manuel Andrés García; y la secretaria del Consejo Social de la Universidad de Huelva, Susana Duque Mora.

Asimismo, han asistido la concejal del Ayuntamiento de Trigueros Gracia Baquero Beltrán; la concejala del Ayuntamiento de La Palma del Condado Antonia García Lagares; el concejal del Ayuntamiento de Bollullos Par del Condado Vladimir García; la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Ayamonte, Josefa López; el alcalde de Villanueva de los Castillejos, Jairo Rodríguez; el alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández; el alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar; la alcaldesa de El Almendro, María Alonso Mora; y la alcaldesa de San Bartolomé de la Torre y senadora, María Eugenia Limón.

También han asistido, el alcalde de Villarrasa, Arturo Alpresa; la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Lepe, Mariana Otero; la concejal de Educación del Ayuntamiento de Isla Cristina, María Carmen Beltrán; el concejal del Ayuntamiento de Minas de Riotinto Álvaro Pichardo; el alcalde de Cartaya, Manuel Barroso; la alcaldesa de Hinojos, Joaquina del Valle Ortega; el alcalde de Puebla de Guzmán, Antonio Beltrán; y la alcaldesa de San Juan del Puerto, Rocío Cárdenas.

Con este balance, la Universidad de Huelva ha reafirmado su compromiso con el aprendizaje permanente y con una educación abierta a todas las etapas de la vida. El Aula de la Experiencia se ha consolidado así como "una herramienta estratégica para la cohesión social, el desarrollo cultural y la promoción de una ciudadanía activa, crítica y comprometida con el conocimiento".