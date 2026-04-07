El Ayuntamiento de Almonte (Huelva) impulsa la señalización turística de El Rocío en la red estatal de carreteras

Archivo - Aldea de El Rocío, en Almonte (Huelva). - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS - Archivo

ALMONTE (HUELVA), 7 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Almonte (Huelva) avanza en la tramitación para lograr la inclusión de El Rocío en el Catálogo de Destinos del Sistema de Señalización Turística Homologada, conocido como SISTHO, un paso "necesario" para que el núcleo pueda contar con señalización turística oficial en la Red de Carreteras del Estado. Se trata de una actuación vinculada a la mejora de la orientación, la accesibilidad y la seguridad vial en los principales accesos al municipio.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, la incorporación de El Rocío a este sistema supone "un avance importante no solo desde el punto de vista de la promoción turística, sino también en términos de seguridad vial y calidad de la información ofrecida a quienes se desplazan hasta la aldea".

Considera que una señalización "más clara y homogénea" contribuye a facilitar la planificación de accesos y salidas, reducir confusiones en bifurcaciones y enlaces, y "ofrecer una respuesta más acorde con la relevancia cultural, patrimonial, religiosa y turística de un enclave que recibe visitantes durante todo el año".

El Consistorio señala que trabaja en este asunto a través de distintos informes y actuaciones administrativas que han permitido concretar el procedimiento "adecuado" para "dar respuesta a una necesidad detectada desde hace tiempo en vías como la A-49 y la A-483". La documentación elaborada "pone de relieve la conveniencia de reforzar la señalización hacia Almonte, El Rocío y Matalascañas, especialmente en puntos donde actualmente la información resulta insuficiente para orientar con claridad a conductores y visitantes", apunta.

En este contexto, el Ayuntamiento ha impulsado la documentación necesaria para respaldar la inclusión de El Rocío en el catálogo SISTHO, requisito previo para poder avanzar posteriormente en la implantación de señalización turística homologada en carreteras de titularidad estatal. De este modo, el Consistorio destaca que "continúa dando pasos en una tramitación de interés para el conjunto del municipio".

Desde el equipo de gobierno se subraya además que esta línea de trabajo "permitirá seguir avanzando en una mejor visibilidad de la aldea almonteña en la red estatal de carreteras y en una información más clara para quienes acceden a sus principales núcleos de población". La futura incorporación de El Rocío al catálogo oficial de destinos señalizables supondrá, en este sentido, "un paso más para adecuar la señalización a la dimensión que representa este enclave dentro del municipio".