Ayuntamiento de Huelva y Acción contra el Hambre ofrecen un curso para migrantes para reforzar la empleabilidad

Archivo - El Ayuntamiento de Huelva, junto a Acción contra el Hambre, presentan una nueva edición del programa 'Vives Emplea Saludable Migrantes'. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA - Archivo

HUELVA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva, junto a Acción contra el Hambre, presentan una nueva edición del programa 'Vives Emplea Saludable Migrantes', que en 2026 incorpora la formación en 'Especialista en Limpieza de Grandes Superficies y Entornos de Alta Afluencia', una propuesta formativa gratuita diseñada para mejorar la empleabilidad de personas migrantes desempleadas mediante capacitación teórica, prácticas en empresas y compromiso de contratación.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, la formación, totalmente gratuita, se desarrollará entre abril y mayo de 2026, con una duración de 125 horas. Incluye además acompañamiento sociolaboral, competencias digitales básicas para el empleo y desarrollo de hábitos de vida saludables como eje metodológico distintivo del programa.

En esta primera convocatoria se ofertan 30 plazas y está prevista una segunda edición tras el verano, con el fin de alcanzar el objetivo anual de atender a un mínimo de 60 personas y facilitar que al menos el 40% logre acceder a un empleo. La iniciativa, que está promovida por Acción contra el Hambre, cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Huelva, fondos europeos y el 0,7% del IRPF gestionado por la Junta de Andalucía.

La participación en la formación requiere inscripción previa obligatoria en el formulario habilitado: https://forms.cloud.microsoft/e/4Hn3g3PqDF .

La selección se llevará a cabo en una jornada grupal a celebrar el próximo martes, 7 de abril, a las 10,00 horas en el Centro Municipal de Los Rosales, en la que será necesario aportar el documento de identidad y la demanda de empleo en alta.

Entre los requisitos de acceso figuran: estar en situación de desempleo; ser persona migrante; ser mayor de 18 años; conocimiento básico de español y tener la demanda de empleo en alta.

El lanzamiento de esta formación responde a la necesidad de ofrecer itinerarios ajustados a la demanda real de las empresas y de mejorar las oportunidades de inserción laboral de colectivos especialmente afectados por las desigualdades en el acceso al empleo. La profesionalización de sectores como la limpieza de grandes superficies, que continúa registrando una alta demanda de personal en la provincia, convierte este programa en una herramienta estratégica para mejorar la empleabilidad local.

El programa aspira a consolidarse como un recurso anual estable en la provincia, articulando formación, salud, digitalización y prácticas en empresas en un modelo que ya ha demostrado su eficacia en ediciones anteriores. La puesta en marcha de esta formación se enmarca en un momento de transformación significativa para el mercado laboral de Huelva.

Aunque la provincia registró en 2025 uno de los mayores crecimientos de empleo de toda Andalucía, con un incremento del 5,9% en el número de personas ocupadas, el mayor avance de la comunidad autónoma, la provincia continúa manteniendo una de las tasas de paro más elevadas de la región.

Según la Encuesta de Población Activa, Huelva cerró 2025 con un 15,6% de desempleo, situándose por encima de la media andaluza (14,6%). En respuesta a esta realidad y en el marco del tercer año de implantación del programa en la ciudad, la quinta edición de Vives Emplea Saludable Migrantes apuesta por esta formación específica en 'Especialista en Limpieza de Grandes Superficies y Entornos de Alta Afluencia'.