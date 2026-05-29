La campaña agrícola de Huelva recibe más de 21.200 trabajadores inmigrantes, el 84% del Gecco en España

Reunión de la Comisión Provincial de Flujos Migratorios de Huelva. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN HUELVA

HUELVA 29 May. (EUROPA PRESS) -

Más de 21.200 personas migrantes con autorización de residencia y trabajo en situación favorable han trabajado en la campaña de los frutos rojos en la provincia de Huelva 2025/2026. Así, los primeros trabajadores comenzaron a llegar el 2 de enero y el resto se fue incorporando de manera progresiva hasta superar, en el caso de Marruecos, las 15.600 llegadas. En total, Huelva concentra el 84% del total de las contrataciones enmarcadas en el programa para la Gestión Colectiva de Contrataciones en Origen (Gecco).

Así lo ha indicado la Subdelegación de Huelva en una nota sobre los datos puestos sobre la mesa este viernes en la Comisión Provincial de Flujos Migratorios. En la misma se ha explicado que, además, el continente africano está adquiriendo un peso creciente, ya que, junto a Marruecos, se han incorporado Senegal --desde el pasado mes de octubre-- y Mauritania. Asimismo, se han incorporado 4.155 nuevas personas trabajadoras, a los que se suman aquellas personas que ya disponen de autorizaciones de cuatro años en vigor.

En la provincia de Huelva, Marruecos continúa siendo el principal país de origen de las personas trabajadoras que han participado en la última campaña en la provincia, con más de 15.500 desplazamientos. No obstante, los contingentes procedentes de América Latina --especialmente Ecuador, Honduras, Colombia y Guatemala-- están adquiriendo una relevancia creciente.

Para dar respuesta a la necesidad de mano de obra, durante esta campaña de 2025/2026 se ha llevado a cabo la selección de nuevas personas trabajadoras en los siguientes países: Marruecos (3.305), Honduras (500), Guatemala (200), Paraguay (100) y Mauritania (50).

De ello se han informado este viernes en la Comisión Provincial de Flujos Migratorios, copresidida por la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, y el director general de Migraciones, Santiago Yerga, que se celebra para hacer balance y una valoración de la campaña agrícola 2025/2026 en el sector de los frutos rojos en Huelva.

Durante el encuentro, en el que también han participado la jefa provincial de la dependencia de Trabajo e Inmigración, Angélica Alonso, representantes de la Federación de Cooperativas de Andalucía, Asaja, Freshuelva, ACPH, UPA y Fresón de Palos, así como las organizaciones sindicales UGT y CCOO, se han planteado nuevas estrategias y propuestas de mejora, de conformidad con la Orden Gecco aprobada para el año 2026.

La subdelegada ha destacado que Huelva "continúa consolidándose como referente" en materia de migración circular, "como demuestra la incorporación, en esta campaña, de trabajadores procedentes de dos nuevos países: Mauritania y Paraguay. Así, ascienden a ocho el número de nacionalidades que se desplazan a la provincia.

"La incorporación de estos nuevos países refuerza las relaciones de cooperación bilateral y supone una mayor garantía para las empresas, al facilitar la cobertura de sus necesidades de mano de obra de forma ordenada y planificada", ha subrayado Rico.

Además, en la reunión se ha valorado la aplicación del nuevo Reglamento de Extranjería, que entró en vigor el 20 de mayo de 2025, y cuyo objetivo principal es adaptar la normativa a la realidad migratoria actual, dar respuesta a las necesidades del mercado laboral y de las personas migrantes, así como contribuir a afrontar el reto demográfico.

En relación con las actividades de temporada, se ha destacado el "refuerzo de la protección" de los derechos de las personas trabajadoras migrantes. Entre las medidas incorporadas figuran la obligación de facilitar información concreta y por escrito --en un idioma comprensible para la persona trabajadora-- sobre sus condiciones laborales, de estancia y los gastos asociados. Asimismo, se han introducido "mejoras en las condiciones de habitabilidad y en la seguridad, garantizando su protección desde la salida de su país de origen hasta su alta efectiva en la Seguridad Social en España".

HUELVA ACAPARA EL 84% DE CONTRATACIONES

En cuanto al Gecco, en 2025 se han alcanzado en España cifras "históricas" en materia de migración circular, con un total de 25.767 personas trabajadoras migrantes beneficiadas de estas iniciativas de migración regular, segura y ordenada, superando ampliamente los más de 20.000 participantes registrados en 2024 y los 19.000 de 2023.

En este sentido, el marco de contratación Gecco, iniciado en el año 2000, ha cerrado su 25 aniversario con un récord de participación, con un incremento cercano al 25% respecto al año anterior. Este crecimiento pone de manifiesto la relevancia de este programa, que prevé la concesión de autorizaciones de trabajo de cuatro años de duración, prorrogables si se cumplen los requisitos establecidos.

Según han destacado, estas autorizaciones, de carácter plurianual, permiten trabajar hasta un máximo de nueve meses por año natural, mediante contratación fijo-discontinua. Al término de cada periodo de actividad laboral, las personas trabajadoras deben retornar de forma inmediata a su país de origen.

Asimismo, en la campaña de 2025 han participado 17 países: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Gambia, Guatemala, Honduras, India, Marruecos, Mauritania, México, Perú, República Dominicana, Senegal, El Salvador y Uruguay.

Marruecos continúa siendo el principal país de origen, concentrando el 81% de las contrataciones, con un perfil mayoritariamente femenino (92%) y una edad media de 43 años. Le sigue Colombia, con un 13%, y Honduras, con un 4%. El principal sector de actividad es el agrícola. Las personas trabajadoras se han desplazado a un total de 21 provincias españolas, concentrándose en Huelva el mayor volumen de personas contratadas, con el 84% del total.

LOS RETORNOS, EN LAS PRÓXIMAS SEMANAS

En la campaña actual apenas se han iniciado los retornos, si bien está previsto que comiencen en las próximas semanas una vez finalizada la relación laboral. Las personas trabajadoras deberán retornar de manera "inmediata" a sus países de origen y comunicar dicho retorno, "en tiempo y forma", a la Subdelegación del Gobierno.

Este requisito es imprescindible para poder volver a desplazarse en futuras campañas, cuando sean nuevamente llamadas por las empresas, en virtud de la autorización cuatrienal de la que son titulares.

SOLICITANTES DE PROTECCIÓN

Por otra parte, durante la Comisión han resaltado que, desde el pasado año, las empresas del sector agrícola cuentan con la incorporación de personas extranjeras solicitantes de protección internacional, en el marco de la colaboración entre la Dirección General de Atención Humanitaria y del Sistema de Acogida de Protección Internacional y las organizaciones agrícolas.

En este sentido, desde la Subdelegación se mantuvo una reunión con responsables de la citada Dirección General, en la que se trasladó que unas 1.800 personas, en su mayoría procedentes de Mali, se han desplazado a la provincia con motivo de la actual campaña agrícola, incorporándose a empresas asociadas de Freshuelva y Asaja.