El Gobierno impulsa mil contratos en la campaña de frutos rojos de Huelva para refugiados y solicitantes de asilo

Archivo - Selección por parte de Asaja-Huelva de trabajadores de Mali para la campaña de frutos rojos de Huelva.- ASAJA-HUELVA - Archivo

HUELVA 29 May. (EUROPA PRESS) -

La campaña agrícola de frutos rojos de Huelva ha permitido la formalización de 1.013 contratos para personas refugiadas y solicitantes de protección internacional en la campaña 2025-2026, gracias a un proyecto de inserción laboral desarrollado por la Secretaría de Estado de Migraciones, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Según ha indicado el Ministerio en una nota, el proyecto está dirigido a personas refugiadas atendidas en el Sistema de Acogida Estatal y en él participan la Asociación de Jóvenes Agricultores de Huelva (Asaja) y la Asociación de Productores y Exportadores de la Fresa de Huelva (Freshuelva), como agentes contratantes que agrupan hasta 34 empresas agrícolas.

Esto se suman al proyecto también 12 entidades del sistema de acogida, entre ellas la Fundación Cepaim como encargada del acompañamiento social y laboral durante el proceso de inserción de estas personas, y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

El programa, liderado por la Dirección General de Atención Humanitaria y del Sistema de Acogida de Protección Internacional, de la Secretaría de Estado de Migraciones, se articula a través de la negociación directa con empresas agrícolas que garantizan puestos de trabajo con una duración mínima de seis meses, además de la cobertura de las necesidades de alojamiento y transporte. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) se encarga de supervisar las condiciones de alojamiento "de acuerdo con el cumplimiento de los estándares marcados".

La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, ha señalado que "la colaboración entre administraciones públicas, empresas y entidades sociales es esencial para eliminar barreras y facilitar el acceso al empleo de las personas refugiadas, algo que fortalece nuestra cohesión social y nuestro tejido productivo".

Los resultados de la campaña 2025-2026 reflejan un "crecimiento significativo" de este programa de empleabilidad dirigido por la Secretaría de Estado de Migraciones. Si bien la campaña anterior, 2024-2025, registró 900 ofertas que permitieron la inserción de 343 personas, en la campaña actual, el número de empresas participantes ha crecido y el total de ofertas ha ascendido a 1.776, un 97% más.

De esta oferta de puestos de trabajo ya han sido contratadas 1.013 personas, lo que equivale a un incremento de más del 190% respecto a la contratación de la anterior campaña.

El "éxito" de estos programas de inserción laboral de personas refugiadas "permite desarrollar una planificación más amplia de cara a futuras campañas". En este escenario se han mantenido reuniones con la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, la Asociación de Citricultores y Cooperativas Agroalimentarias de Huelva con el objetivo de dar a conocer el proyecto y explorar nuevas vías de colaboración.

COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

El programa de empleabilidad para personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional que lleva a cabo el Ministerio de Migraciones en la campaña agrícola de frutos rojos en Huelva se basa en la colaboración de carácter público-privada con el objetivo de alcanzar la plena inserción laboral de los solicitantes y, también, cubrir la necesidad de mano de obra en el sector agrícola.

En el proyecto, el Ministerio actúa como interlocutor, "garantizando que la gestión del proyecto asegure el cumplimiento de las condiciones durante toda la campaña". Por otro lado, las entidades colaboradoras en el Sistema Estatal de Acogida canalizan la difusión de ofertas, organizan sesiones informativas y facilitan la realización de entrevistas. Una vez contratados, es la Fundación Cepaim la que se encarga del acompañamiento social y laboral durante el proceso de inserción, apoyando entre otras cosas su inclusión financiera o sanitaria.

RETOS Y OPORTUNIDADES

Este programa de empleabilidad es "una de las claves" en la integración de las personas acogidas en el Sistema de Acogida Estatal. Los solicitantes y beneficiarios de protección internacional tienen "una oportunidad sólida y viable" para incorporarse al mercado laboral.

Con el objetivo de buscar un lugar "de encuentro y reflexión" sobre los retos y oportunidades del Sistema de Protección Internacional, la Secretaría de Estado de Migraciones junto a Convive Fundación Cepaim celebraron la jornada 'Puentes hacia la integración' el 29 de mayo de 2026.

El encuentro contó con la participación de destacadas personalidades del ámbito institucional, académico y social, así como profesionales y personas participantes en programas de protección internacional. Durante la jornada se desarrollaron diferentes mesas de diálogo sobre el sistema de protección internacional y espacios de debate sobre convivencia, interculturalidad y el empleo como motores de integración.

Con el objetivo de "poner rostro, voz y relato a muchas de las trayectorias vitales que habitualmente quedan reducidas a cifras, porcentajes o discursos estadísticos sobre migraciones", el encuentro presentó la exposición 'El rostro de los números', una muestra "enfocada a los derechos humanos y la convivencia intercultural, alineados con los valores de inclusión y cohesión social".