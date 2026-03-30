El Campeonato de Europa de Bádminton impulsa su promoción en Huelva junto a las asociaciones de Bádminton Sin Barreras

El Campeonato de Europa de Bádminton Huelva 2026 ha desarrollado una nueva acción de promoción social en colaboración con las asociaciones de Bádminton Sin Barreras. - CAMPEONATO EUROPEO BÁDMINTON

HUELVA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Campeonato de Europa de Bádminton Huelva 2026 ha desarrollado una nueva acción de promoción social en colaboración con las asociaciones de Bádminton Sin Barreras, reforzando su compromiso con la inclusión y la accesibilidad en el deporte. Esta iniciativa ha reunido en Huelva a participantes y colectivos vinculados al bádminton adaptado, en una jornada marcada por la convivencia, el deporte y la visibilización de los valores que representan estas asociaciones, que trabajan para fomentar la práctica deportiva entre personas con diversidad funcional.

Según informa la organización del campeonato en nota de prensa, durante la actividad los asistentes han podido compartir experiencias en torno al bádminton, participando en dinámicas deportivas y conociendo de cerca los detalles del Campeonato de Europa que se celebrará en Huelva del 6 al 12 de abril de 2026 en el Palacio de los Deportes Carolina Marín.

Esta acción ha sido organizada por la Federación Española de Bádminton y por la Federación Andaluza de Bádminton dentro del programa de promoción de esta competición internacional que se está ejecutando para implicar a todos los colectivos de la provincia y acercar el evento a la ciudadanía, promoviendo un modelo de deporte inclusivo, accesible y abierto a toda la sociedad.

El bádminton adaptado y el parabádminton representan un ejemplo de superación, esfuerzo y capacidad, valores plenamente alineados con el espíritu del Campeonato de Europa, que busca dejar un legado social más allá de la competición. El Campeonato de Europa de Bádminton Huelva 2026 reunirá a la élite continental de este deporte y consolidará a la ciudad como referente internacional, contando con el respaldo institucional de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Huelva, la Diputación Provincial de Huelva y el Consejo Superior de Deportes.

Con acciones como esta, el campeonato continúa avanzando en su objetivo de convertirse en un evento integrador, que refleje la diversidad y el compromiso social de Huelva.