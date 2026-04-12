Carolina Marín se despide del bádminton con un homenaje en Huelva y Moreno la cataloga como "una leyenda" de Andalucía

Imágenes del homenaje realizado a la deportista onubense Carolina Marín, tras anunciar su retiro del bádminton. En el Palacio de Deportes Carolina Marín (Huelva). - Clara Carrasco - Europa Press

HUELVA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La jugadora onubense de bádminton Carolina Marín, que se despide del deporte profesional, ha recibido este domingo un caluroso homenaje en el Palacio de los Deportes que lleva su nombre en Huelva, donde se está celebrando en Campeonato de Europa de bádminton y en donde que quedará colgada para siempre su camiseta.

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que también ha asistido a este acto homenaje a Marín, ha trasladado su orgullo y agradecimiento a la deportista andaluza por su gran trayectoria profesional y sus logros conseguidos, además de describirla como "una leyenda, que llevado a Andalucía a la cima mundial del bádminton".

"Tu tierra no lo va a olvidar nunca; nos sentimos muy orgullosos de ti, Carolina Marín; nos motivo homenaje en Huelva, tu casa. Gracias por tanto. Andalucía te quiere y te admirará siempre, Caro", ha valorado el presidente autonómico en un mensaje difundido a través de su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter), consultada por Europa Press.

La onubense saltó a la pista del Palacio de los Deportes Carolina Marín, lleno para la ocasión, en medio de un pasillo de honor que le han hecho jóvenes jugadores de bádminton, todo mientras el público aplaudía la llegada de la campeona olímpica de Río 2016, tricampeona del mundo (2014, 2015 y 2018) y heptacampeona de Europa (2014, 2016, 2017, 2018, 2021, 2022 y 2024).

Se proyectaron imágenes de los momentos más destacados de su trayectoria, deportivos y sociales, como la recepción del Premio Princesa de Asturias de los Deportes, mientras ya en el centro se preparaba una enorme camiseta verde con su nombre, dispuesta a elevarse hasta el techo del pabellón onubense.

Rivales como la india Saina Nehwal o la escocesa Kirsty Gilmour le desearon toda la suerte para el futuro, igual que leyendas españolas del deporte como el exjugador de baloncesto Pau Gasol, que afirmó que la andaluza es "una inspiración para las nuevas generaciones"; el palista Saúl Craviotto, que la calificó como "una magnífica y buena persona"; o la marchadora María Pérez, que afirmó que es "un 10 en todo".

Las lágrimas inundaron la cara de Marín, única deportista no asiática que ha conseguido ganar un oro olímpico en bádminton, mientras la elástica, con los años de sus tres títulos mundiales y del éxito en los Juegos de Río, subía hasta lo más alto.

"Mamá, papá, gracias por haberme dado la oportunidad en el momento y en el año exactos. Gracias por respetar cada una de las decisiones que he ido tomando a lo largo de mi vida, sobre todo cuando con ocho añitos os dije que había ido a jugar a bádminton a un pabellón. Gracias por respetar todo, por seguir apoyándome, por no dejarme sola", señaló Marín en su discurso.

"Mamá, me diste la mano cuando entré por primera vez en el quirófano y me la seguiste dando cuando salí por cuarta vez de ese quirófano. Papá, allá donde estés, sé que te sentirás muy orgullosa de mí", señaló sobre su progenitor, fallecido en 2020.

También tuvo palabras de agradecimiento para su equipo. "Las gracias que puedo daros se quedan cortas, porque cada uno de ellos sabe lo que hemos sufrido y lo que nos hemos esforzado para lograr cada uno de los hitos. Sin ellos solo sería una niña que juega bien al bádminton, pero con todos ellos hemos sido leyendas", apuntó.

Además, recalcó todo lo que ha aprendido gracias al deporte. "He aprendido mucho a lo largo de la vida. Soy la mujer que soy hoy en día gracias al bádminton. Lo he dado todo, tanto físicamente como mentalmente. El bádminton me ha hecho ser la mujer que soy y me ha hecho ser muy feliz. Hoy me despido del badminton, de lo que es mi vida y mi pasión. Gracias Huelva y gracias a todo el mundo de corazón", concluyó.

En el acto de homenaje participaron, entre otros, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda; el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes; el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco; el presidente de la Federación Española de bádminton, Andoni Azurmendi; o el presidente de la Federación Europea, Sven Serre.