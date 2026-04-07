Carolina Marín sobre su retirada: "Ha sido la decisión más difícil de mi vida, pero me voy satisfecha"

La volantista Carolina Marín durante un clínic con escolares de Huelva en el polieportivo Diego Lobato. - JOAQUÍN CORCHERO-EUROPA PRESS
HUELVA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -
La volantista onubense Carolina Marín ha señalado este martes que su retirada, anunciada el pasado 26 de marzo, ha sido "la decisión más difícil de su vida", pero que se marcha "satisfecha", ya que "tenía que priorizar la salud". No obstante, ha asegurado que tras un tiempo para "disfrutar" quiere hacer proyectos y "devolver al deporte todo" lo que le ha dado en estos 24 años.
Así se ha manifestado en una rueda de prensa posterior a un encuentro que ha protagonizado un clínic junto a escolares del colegio Salesianos de Huelva en el polideportivo Diego Lobato de la capital, espacio donde comenzó su carreta. Un evento organizado por Iberdrola en colaboración con el Ayuntamiento de Huelva y la Federación Andaluza de Bádminton y que se enmarca en la celebración del Campeonato de Europa, que se celebra en Huelva desde el lunes.
De este modo, la deportista onubense ha señalado que su retirada ha sido "la decisión más difícil" de su vida, porque, aunque "un deportista tiene una fecha de caducidad, nunca se sabe cuándo va a llegar". "A mí me ha llegado ahora, pero ha sido una decisión muy complicada, muy meditada. Quería que mi final como jugadora fuera de otra forma, pero las cosas no siempre pasan como queremos. En el fondo, sí me retiré en una pista, en París, en 2024, sólo que entonces no lo sabía".
No obstante, también ha indicado que intentó llegar en "buenas condiciones" al Campeonato de Europa Huelva 2026 que empezó el lunes, y en el que no ha podido participar, pero ha explicado que la decisión de abandonar las pista es "de hace más tiempo". Pero ha asegurado que ha arriesgado su rodilla en varias ocasiones, ya que en abril del pasado año volvió a coger una raqueta después de su lesión de París. "Me he ido controlando mucho, he ido viendo cómo mi rodilla iba respondiendo día tras día, lo he querido intentar hasta el final y creedme que lo he intentado hasta el final".
"Sobre todo cuando tomé la decisión, hace menos de dos meses, de operarme por un problema que he tenido en el menisco interno, ahí sí que vi ya un poco el decir tengo que poner la balanza que es lo que priorizo, si seguir intentándolo sin respuesta como tal o mi salud, que es lo más importante y es lo que me va a quedar para el resto de mi vida", ha señalado.
Por ello, ha reiterado que está "muy tranquila" con su decisión, aunque "dé mucha pena". "Pero he superado hasta tres lesiones, he exprimido mi cuerpo al máximo, y me ha respondido con cada cosa que le he pedido, que le he exigido, que mi equipo me ha exigido, siempre más allá del propio límite que una se pone, entonces es que no le puedo pedir más", ha subrayado.
Sobre su futuro, Marín ha señalado que quiere "devolverle al deporte todo" lo que le ha dado "durante todos estos años", ya que fue "la mejor decisión" cuando con ochos años cogió una raqueta y, luego, "estar 24 años con todo lo que se ha conseguido". "Pero también formándome como persona, como mujer, habiéndome ido de mi ciudad con 14 años, siendo una niña y ahora ya una mujer de 32 años con sus decisiones tomadas, con sus decisiones claras", ha abundado.
Así, ha incidido que primero, quiere "disfrutar" de su familia, de Huelva, "priorizar un poquito lo que el cuerpo me vaya pidiendo". "Pero de aquí a un futuro me gustaría empezar con proyectos y sé que no puedo desvincular de mi deporte, por lo que quiero ayudar a los demás a través de muchas cosas, ya sea a través de bádminton, de charlas o de otro tipo de proyectos, pero eso es lo que más me gustaría", ha manifestado.
Por otro lado, ha asegurado que se va "satisfecha" por todo lo conseguido que "no ha sido por la suerte", sino "por trabajo". Además, ha señalado que incluso las lesiones le han enseñado "muchas cosas". "De París no me traje la medalla que quería pero me volví con una medalla que en mi vida me podía imaginar que se podía conseguir, que es el cariño y el apoyo de toda la gente, de toda la sociedad de España y del mundo", ha señalado.
No obstante, ha insistido en que le gustaría probar otras cosas o deportes, pero tiene "limitaciones" y hay que ser "realista". "De hecho, el cirujano en esta última intervención me dijo, por ejemplo, cuanto menos impacto tenga, mejor, porque tengo una zona del cartílago que está muy desgastada. No significa que no pueda correr pero debo evitar el mayor impacto posible porque al fin y al cabo son tres operaciones ya en la rodilla derecha".
No obstante, ha confesado que echa de menos "la competición" y "le pasa a todos". "Esa adrenalina, esos nervios antes de empezar un partido, de una final, todo lo que hay detrás de preparación. Porque yo siempre lo he dicho, las medallas son muy bonitas, pero son muchas las horas que se pasan preparando una competición tanto física como mental, y todo eso también lo voy a echar mucho de menos, seguro", ha señalado.
La deportista también ha tenido palabras para su ciudad, ya que le ha dado "todo" y ha confesado que fue "muy duro" marcharse con 14 años, pero ha insistido en que se siente "muy orgullosa" de Huelva". "Además, se lo decía a los niños, cada vez que tenía un ratito libre o unas minivacaciones, siempre he intentado bajar a mi casa, porque es mi paraíso, es mi conexión, es mi familia, lo tengo todo", ha indicado.
Por ello, ha agradecido todo "el apoyo y el cariño" que ha recibido desde que anunció su retirada. "Es abrumador cuando una anuncia una retirada, pero ya no solamente eso, sino cuando una pasea por Huelva en silla de rueda recién operada después de París y la gente se te acerca a darte las gracias por lo que muestras, por lo que haces, por los valores que tienes, es que solamente puedo darle las gracias a todos ellos".
Por otra parte, ha incidido en que el bádminton ha crecido "mucho", y en Huelva "se juega en muchísimos pueblos" algo que cuando ella empezó "era totalmente impensable". "De hecho, un niño de Ciudad Real de una aldea de menos de 500 habitantes me vino y me dijo que él jugaba con diez y me hizo tanta ilusión porque claro en mis inicios eso era algo totalmente impensable", ha dicho.
"Si es cierto que se podrían haber hecho las cosas mejores, se podrían haber conseguido muchas más licencias por parte de la Federación Española de Bádminton, se podría haber promocionado mucho más, pero queda mucho trabajo por detrás para que siga mejorando, para que haya una buena formación de entrenadores, para que salgan buenos jugadores. Queda mucho trabajo que hacer, pero de lo que más orgullosa me siento es que he hecho lo que ha estado en mis manos para este deporte y que se haya visibilizado", ha añadido.
"YO ERA MUY MALA JUGANDO"
De este modo, Carolina Marín ha compartido un clínic con escolares del colegio Salesiano de la ciudad que se están iniciando en el deporte. Así la volantista ha podido compartir con todos algunos tiros e incluso consejos. Posteriormente, ha respondido a las preguntas de los niños que se han interesado por su carrera, sus inicios, trofeos, lesiones o incluso sobre su futuro.
En este encuentro, Marín le ha transmitido que ha sentido "mucha nostalgia" al volver a pisar el polideportivo, porque es donde ella comenzó a dar sus primeros pasos en este deporte. De hecho, ha confesado que al principio era "muy mala jugando", y que "todo lo conseguido" ha sido a base de "constancia" y porque es "muy competitiva". "A mí no me gustaba ni perder al parchís con mi abuela y a base de ir trabajando y con mucha paciencia, como poco a poco le daba más veces al volante, hasta dónde he llegado".
"Un deportista puede conseguir los títulos que quieras, pero lo más importante es ser buena persona, saber de dónde vienes, dónde están tus raíces y para mí siempre ha sido fundamental decir que soy de Huelva", ha indicado a los pequeños.