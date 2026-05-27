Cien bomberos forestales trabajan en Doñana para la extinción del incendio tras su estabilización

Trabajos en la zona del incendio de Doñana para su control. - PLAN NFOCA

HUELVA 27 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de cien bomberos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) trabajan este miércoles para conseguir el control y extinción del incendio declarado el pasado domingo en el paraje Rincón del Membrillo, en Almonte (Huelva), dentro del Parque Nacional de Doñana, que quedó estabilizado a las 22,15 horas del martes.

Así, según han indicado desde el Plan Infoca a Europa Press, de momento no se prevé la incorporación de medios aéreos al encontrarse estabilizado, aunque los helicópteros que han participado se encuentran en el Cedefo de Cabezudos por si fuera necesaria su intervención.

De este modo, en esta mañana los vehículos pesados realizan labores de delimitación de todo el perímetro alrededor de la zona del incendio. Además de los cien efectivos de bomberos forestales trabajan en la zona seis vehículos autobombas, cuatro tractores con gradas, una Unidad de Análisis de incendios, un Módulo de oficina y una Unidad Médica.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, anunció en la noche del martes que el incendio quedó estabilizado a las 22,15 horas, y el dispositivo trabajaba ya en el control del fuego.

Asimismo, felicitó al dispositivo desplegado, que durante los tres últimos días ha llegado a movilizar una treintena de medios aéreos, más de 400 profesionales, 19 autobombas y cuatro tractores provistos de grada.

Los diez medios aéreos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) desplegados en el lugar retiraron al caer la noche. No obstante, siete autobombas y 125 efectivos continuaron trabajando sobre el terreno durante la madrugada para lograr el control de las llamas.