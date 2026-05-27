PSOE-A exige a Moreno "explicaciones inmediatas" sobre el incendio en Doñana y pide comparecencia de Sanz en Parlamento

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez - PSOE

SEVILLA 27 May. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha reclamado este miércoles al presidente de la Junta en funciones, Juanma Moreno, que dé "explicaciones inmediatas" sobre el incendio en el paraje Rincón del Membrillo, en Almonte (Huelva), dentro del Parque Nacional de Doñana, porque es "evidente que algo están escondiendo".

En un audio, Márquez también ha señalado que el Grupo Parlamentario Socialista solicitará la comparecencia urgente del consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, Antonio Sanz, ante la Diputación Permanente del Parlamento para que detalle "qué ha pasado" y por qué hasta ahora "no se ha dado información alguna".

Ha denunciado el "apagón informativo" en el Gobierno del PP-A en funciones sobre el fuego declarado en un parque nacional que es "el pulmón verde más importante que tenemos" en Andalucía.

"Doñana es Doñana y que no haya ningún tipo de información sobre este fuego es gravísimo", ha recalcado María Márquez, que ha insistido en demandar aclaraciones "urgentes por parte de la Junta" para que la ciudadanía andaluza pueda conocer "todos los detalles" sobre "qué ha pasado" y "cómo se produce" un incendio en el corazón del este enclave natural de valor incalculable.