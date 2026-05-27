Sanz asegura que hay "islas muy importantes" sin quemar en Doñana y "alta capacidad de regeneración"

Incendio en el paraje del Rincón del Membrillo, en Almonte (Huelva). - INFOCA

SEVILLA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, Antonio Sanz, ha asegurado este miércoles que en la zona del incendio ya estabilizado en el paraje Rincón del Membrillo, en Almonte (Huelva), dentro del Parque Nacional de Doñana, hay "islas muy importantes" que no se han quemado y con "una alta capacidad de regeneración por sus propios medios, con agilidad y rapidez".

En una entrevista en Canal Sur radio recogida por Europa Press, Sanz ha vuelto a apuntar a las "muchas sospechas" que tienen los investigadores de que este incendio haya sido provocado, ya que en la zona "se produjeron varios incendios" en el mismo día", un hecho que "ni es lógico ni es habitual".

Igualmente, el consejero en funciones ha aclarado que por los caminos del paraje del Membrillo "hacía dos días que no pasaba" ningún romero. "El recorrido de las hermandades se produjo dos días antes y se certifica siempre la limpieza. La zona queda expedita y más limpia que cuando llegaron las hermandades".

El Plan Romero se ha adaptado a las tareas de extinción por motivos de "seguridad" ya que "cuando hay intervinientes en la zona no se pueden mezclar personas". "Tomamos la decisión más prudente", ha defendido Antonio Sanz.

Durante los tres últimos días el Infoca ha llegado a movilizar una treintena de medios aéreos, más de 400 profesionales, 19 autobombas y cuatro tractores provistos de grada.