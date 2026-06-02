Cinco heridos tras volcar su vehículo en la N-341 en Lepe (Huelva)

Archivo - Hospital Virgen de la Bella de Lepe. - IU. - Archivo

HUELVA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cinco personas han resultado heridas tras quedar atrapadas por el vuelco de su vehículo cuando circulaban por la carretera N-431 en la localidad onubense de Lepe, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Uno de los implicados dio la voz de alarma al teléfono de emergencias 112 a las 00.50 horas de este martes 2 de junio informando de que habían tenido un accidente al volcar el vehículo en el que viajaban en la N-431 cuando se dirigían hacia La Rendondela.

Acto seguido se activó de inmediato a efectivos de Guardia Civil de Tráfico, Centro de Emergencias Sanitarias 061, Bomberos, Policía Local de Lepe y mantenimiento de la vía, que se desplazaron hasta el lugar del accidente para auxiliar a los atrapados.

Tras conseguir sacar a los ocupantes del vehículo, todos fueron atendidos por los sanitarios en el lugar del siniestro y posteriormente trasladados en ambulancias convencionales al hospital Virgen de la Bella de Lepe.