Diputación acoge la exposición del II Concurso de Fotografía Cofrade retrata la Semana Santa de la provincia de Huelva

Exposición de fotografía cofrade de Huelva en la Diputación. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva acoge en el hall de la sede provincial la exposición del II Concurso de Fotografía Cofrade, una muestra que puede visitarse durante toda la Semana Santa y que permite acercarse, a través de la fotografía, a algunos de los momentos más representativos de esta celebración.

La muestra reúne 23 fotografías procedentes de distintos puntos de la provincia y propone al visitante un recorrido visual por escenas de salidas procesionales, detalles de los pasos y momentos ligados a las hermandades, ofreciendo una visión amplia de la Semana Mayor, ha informado la institución provincial en una nota.

Entre las obras expuestas figuran instantáneas tomadas en localidades como Zalamea la Real, Cartaya, Galaroza, Moguer, Jabugo, Aracena, Isla Cristina, Ayamonte, El Cerro de Andévalo, Beas, San Juan del Puerto, Cortegana, Minas de Río Tinto o Niebla, configurando un recorrido "que pone de manifiesto la singularidad de cada municipio y la riqueza patrimonial y humana que comparten las hermandades".

La imagen ganadora de esta segunda edición es obra de Ildefonso Donaire, de Trigueros, quien ha captado al Cristo del Carmelo, de la Hermandad del Santo Entierro de Cristo y Nuestra Señora de la Soledad, en un instante de especial recogimiento. La fotografía, según su autor, sugiere "mediante el juego de contraluz, la transición entre la muerte de Cristo y la luz del encuentro con el Padre", aportando una lectura "simbólica cargada de significado".

Como ya ocurriera el pasado año, esta imagen ha sido la elegida para ilustrar la portada de la Guía de Semana Santa de Huelva y su provincia que edita Huelva Información.

El presidente de la Diputación, David Toscano, ha agradecido la participación de los autores llegados desde diferentes puntos de la provincia y los ha felicitado por la "calidad" de los trabajos presentados, subrayando "la capacidad de la fotografía para conservar y transmitir momentos de especial emoción".

El certamen, promovido por la institución provincial y organizado por Huelva Información, se consolida como una iniciativa que acerca la Semana Santa desde la mirada de quienes la captan con sus cámaras. Cada participante ha podido presentar hasta tres instantáneas de temática cofrade, al menos una de ellas tomada fuera de la capital, con el fin de mostrar la dimensión provincial de esta celebración.

La exposición ofrece así a ciudadanos y visitantes la oportunidad de acercarse a distintas miradas sobre una tradición profundamente arraigada. Además, quienes recorran la muestra podrán recoger un ejemplar de la guía.