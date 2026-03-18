Diputación de Huelva abre el plazo para solicitar la participación en los cursos de formación del programa HEBE Minero

La Diputación de Huelva ha abierto el plazo para solicitar la participación en una nueva edición del programa HEBE Minero. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva ha abierto el plazo para solicitar la participación en una nueva edición del programa HEBE Minero, una iniciativa orientada a mejorar la empleabilidad a través de formación especializada vinculada a uno de los sectores con mayor demanda de profesionales en la provincia. La convocatoria, publicada este martes en el Boletín Oficial de la Provincia, permite presentar solicitudes a partir de hoy miércoles y durante un plazo de 10 días hábiles.

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, en total, se concederán 20 becas en régimen de concurrencia competitiva para la realización de dos acciones formativas teórico-prácticas en el ámbito de la industria minera, con una duración de 450 horas cada una. De ellas, 150 horas serán de formación teórica impartida en un municipio de la provincia por determinar y otras 300 destinadas a prácticas profesionales no laborales en empresas del sector, facilitando así el contacto directo con el entorno laboral real.

Cada persona beneficiaria recibirá una beca de 2.700 euros brutos, destinada a cubrir los gastos derivados de su participación en el programa, con abonos periódicos en función del desarrollo de la formación. El programa se dirige a personas mayores de edad, empadronadas en municipios de la provincia de Huelva incluidos en el ámbito de actuación de los Grupos de Desarrollo Rural, que se encuentren en situación de desempleo e inscritas como demandantes de empleo.

Asimismo, se requiere contar, al menos, con titulación de Educación Secundaria Obligatoria o equivalente y no haber sido beneficiario en ediciones anteriores de esta misma línea.

Las personas interesadas pueden presentar su solicitud a través de la Sede Electrónica de la Diputación --Sede electronica DPH-Convocatoria Hebe Minero 2026--, así como presencialmente en el Registro General de la Diputación de Huelva (Calle Cardenal Cisneros, 8) o por alguno de los procedimientos previstos en la legislación del Procedimiento Administrativo Común, entre ellas a través de las Oficinas de Correos.

El programa HEBE Minero forma parte del Plan HEBE, impulsado por el Servicio de Desarrollo Local y Fondos Europeos de la Diputación de Huelva desde 2015 con el objetivo de favorecer la inserción laboral, el aprendizaje permanente y el emprendimiento, especialmente entre jóvenes con dificultades de acceso al mercado de trabajo.

Esta línea específica responde al crecimiento del sector minero en la provincia y a la necesidad de contar con personal cualificado. Uno de los aspectos más relevantes de esta iniciativa es su elevado grado de inserción laboral. En las últimas ediciones, entre el 70% y el 80% de las personas participantes han accedido al mercado de trabajo tras finalizar la formación, lo que evidencia la eficacia de este modelo basado en la combinación de capacitación técnica y experiencia práctica.

Con esta convocatoria, el Servicio de Desarrollo Local y Fondos Europeos de la Diputación de Huelva refuerza su compromiso con el desarrollo socioeconómico del territorio, apostando por programas que conectan directamente la formación con las oportunidades reales de empleo.