La Diputación de Huelva acoge la presentación de ‘Colón Flamenca 2026’, una publicación de moda flamenca

Presentación de 'Colón Flamenca 2026'. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Huelva ha acogido la presentación de la nueva edición de la revista Colón Flamenca 2026, una publicación de referencia en el ámbito de la moda flamenca para diseñadores y empresas del sector, que cuenta con el apoyo de la Agencia Destino Huelva.

La diputada de Turismo y presidenta de la Agencia Destino Huelva, Ana Delgado, ha señalado durante el acto que "una publicación que, a lo largo de estos años, ha sabido consolidarse como escaparate del talento y la creatividad del sector de la moda flamenca, dando visibilidad a sus profesionales y contribuyendo a su proyección, gracias también al trabajo de la Agencia Kilah".

"La moda flamenca constituye un motor económico vinculado al trabajo de numerosos profesionales, cuya actividad genera oportunidades y dinamiza el sector", ha destacado, asegurando que desde la Diputación y la Agencia Destino Huelva "seguiremos respaldando iniciativas que, como esta, aportan visibilidad". Además, ha valorado el valor esta iniciativa como elemento de proyección de la provincia y de impulso a un sector estrechamente ligado a sus tradiciones.

En este contexto, el director de la Agencia Kilah, Fernando Ponce, ha puesto el acento "en el papel de la publicación como plataforma de visibilidad para firmas y profesionales del sector ofreciendo un espacio donde mostrar su trabajo y contribuir a la proyección de la moda flamenca".

En sus páginas se recogen las principales tendencias, propuestas y novedades de la temporada de romerías y ferias, así como los contenidos más destacados de eventos como Huelva Flamenca. A lo largo de su trayectoria, la revista ha contado con portadas protagonizadas por figuras como la modelo internacional Carmen Santacruz, la Miss España María Jesús Ruiz o la cantante almonteña Macarena de la Torre.

En esta edición de 2026, la portada está dedicada a la cantaora Argentina, con un diseño firmado por Javier Mojarro. La propia Argentina ha manifestado que "ser portada de esta edición de Colón Flamenca es un orgullo", destacando que el traje de flamenca forma parte de mi vida desde siempre y es una prenda con la que me siento muy identificada".

El acto ha reunido a profesionales del sector y ha contado con la presencia de los vicepresidente de la Diputación, José Manuel Zamora, y Alberto Fernández.