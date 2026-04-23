La Diputación de Huelva digitaliza más de mil valiosas piezas de su patrimonio para consultar en su web

Digitalización del inventario del Patrimonio de la Diputación de Huelva. - VALLE JIMÉNEZ/DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva ha abierto su patrimonio a toda la ciudadanía y, desde este jueves, cualquier persona puede consultar en su página web, de forma "clara y accesible", el conjunto de bienes que forman parte de esta institución, "un patrimonio que debe estar al alcance de todos, porque cuando se comparte, crece en conocimiento, en accesibilidad y en proyección. Y, sobre todo, crece en orgullo e identidad como provincia", ha afirmado el presidente, David Toscano.

Con más de mil piezas entre pinturas, esculturas, fotografías, cerámica, tejidos, documentos antiguos e inmuebles, este patrimonio "es el resultado de muchos años de compromiso con la cultura y con los creadores de esta tierra. La Diputación ha estado al lado de artistas, apoyando su formación y su desarrollo, y ese respaldo ha permitido construir una colección que hoy forma parte del legado cultural de la provincia", ha explicado Toscano.

Según ha indicado la Diputación en una nota, iniciativas como el Certamen Daniel Vázquez Díaz, y después sus becas, han sido "clave" para seguir incorporando obras y hacer crecer este fondo. Con este espacio web, la Diputación Provincial da un paso más, facilitando el acceso a este patrimonio "para que pueda ser conocido y disfrutado por cualquier persona".

Según Toscano, este trabajo se apoya en una labor "constante" que se viene realizando desde el Servicio de Patrimonio, "con visitas guiadas, con restauraciones como las mazas que hoy podemos ver aquí, los trajes de los maceros o la reciente intervención sobre la imagen de San Roque, patrón histórico de Huelva, que se ha iniciado este mismo mes".

Una pequeña muestra de ese patrimonio, se ha expuesto en la presentación de la digitalización --en el Salón de Plenos, donde se exhibe el mural de José Caballero--, como obras de Vázquez Díaz, las mazas históricas o una selección de ediciones de enorme valor.

"Una institución pública tiene que ser útil, cercana y transparente, y compartir su patrimonio es una forma muy clara de serlo", ha concluido Toscano, antes de destacar que hay obras del patrimonio de la Diputación "que nos hablan de hasta dónde puede llegar lo que se hace desde esta tierra".

Para el vicepresidente de la Diputación y diputado de Patrimonio, Alberto Fernández, este acceso web se ha realizado "desde el convencimiento de la construcción de un relato que nos hace agarrarnos más a nuestras raíces y relacionarnos con nuestro legado, el de la provincia de Huelva". Las nuevas tecnologías permiten, además "la eliminación de barreras para hacer más universal el acceso a cada una de las obras de arte, del legado histórico, incluso el patrimonio de bienes inmuebles de esta Diputación".

"Esta medida contribuye a que la Administración sea más accesible, más cercana, más útil, no solo al ciudadano medio, sino también a los investigadores y todas las personas que buscan descubrir o redescubrir nuestra provincia, lo que añadido a que está también al servicio de los centros escolares, aumenta la utilidad de la accesibilidad universal a nuestro patrimonio", ha añadido.

PRIMERA EDICIÓN DE 'PLATERO Y YO'

El acceso a la catalogación de las piezas del Patrimonio de la Diputación se encuentra en https://www.diphuelva.es/patrimonio/. El libro más antiguo de la provincia de Huelva y primera edición de 'Platero y yo Coincidiendo', con la celebración del Día del Libro.

Toscano se ha referido a piezas del patrimonio editorial de la Diputación, como el primer libro impreso en la provincia de Huelva, en el siglo XVII, 'Magia natural, o Ciencia de filosofía oculta, con nuevas noticias de los más profundos misterios y secretos del universo visible', obra del jesuita gaditano Hernando Castrillo-, así como "a obras que han recorrido el mundo".

Es el caso de esta primera edición de 'Platero y yo', de Juan Ramón Jiménez, considerada la segunda obra española más traducida en el mundo tras 'El Quijote', que ha acompañado a generaciones enteras de lectores y que ha estado presente en las aulas de España y de toda Iberoamérica, llegando a millones y millones de personas.

La Diputación también atesora "valiosas primeras ediciones" de 'Platero y yo' y 'Diario de un poeta recién casado' de Juan Ramón Jiménez; de 'El metal de los muertos', de Concha Espina; 'Cada maestrito...' y varias obras más de Manuel Siurot, además de 'Entre mar y cielo', 'La casa grande' y otras de Rogelio Buendía.

COLECCIÓN "EN CONTINUO CRECIMIENTO"

Desde su creación como organismo público, en la primera mitad del siglo XIX, la Diputación ha estado estrechamente ligada a la cultura y concretamente al desarrollo de la misma en cuanto a la ayuda a los artistas incipientes de la provincia, siendo de aquí de donde arranca la colección que actualmente posee.

Las becas y la colaboración con el Ayuntamiento de Huelva, ayudando a la creación de la Academia de Pintura de Huelva en 1905, permitió a algunos pintores formarse en sus estudios. Muestra de ello es el apoyo mediante ayudas y subvenciones a aquellos artistas que destacaban, para ampliar su formación en la Academia de San Fernando de Madrid o en la de Santa Isabel de Hungría de Sevilla.

De ellos se dispone de algunas obras cedidas por la obtención de alguna de las becas, siendo con las que se inicia la colección que mostramos en esta página destacando entre otras las de Martín Estévez, Pedro Gómez, Rafael Cortés, Díaz Fernández, Antonio Brunt entre otros.

La colección artística de la Diputación de Huelva, en continuo crecimiento, está formada por un número superior al millar de piezas incorporadas por diferentes vías. Si es común que se piense principalmente en las obtenidas a partir de donaciones y adquisiciones, es mayor el número de obras artísticas incorporadas en propiedad a la colección a raíz de los propios proyectos expositivos que organiza la Diputación.

Es sobre todo con motivo del Certamen de Pintura y Escultura Daniel Vázquez Díaz primero, posteriormente reconvertido en Becas con el mismo nombre del artista onubense, con lo que se posibilita ampliar el fondo de obras contemporáneas con el crecimiento consiguiente del Patrimonio de este organismo.

Entre estas obras, aunque mayoritariamente son trabajos pictóricos, hay piezas de diversa índole, como esculturas, cerámicas, tapices y trajes, vidriera, mobiliario histórico, libros y cuya clasificación está recogida según los epígrafes desarrollados en base a la Ley 7/1999 de 29 de septiembre de Bienes de las Entidades Locales que los regula.