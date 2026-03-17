Diputación de Huelva invierte 800.000 euros en la mejora de la carretera que une La Redondela con Pozo del Camino

Visita a la carretera provincial HU-3300, en el tramo que conecta La Redondela con Pozo del Camino. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

ISLA CRISTINA/AYAMONTE (HUELVA), 17 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Huelva va a invertir 800.000 euros en la rehabilitación integral de la carretera provincial HU-3300, en el tramo que conecta La Redondela con Pozo del Camino. Se trata de una vía de comunicación entre ambos núcleos de población y de acceso a numerosas explotaciones agrícolas.

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, el presidente de la Diputación, David Toscano, quien se ha trasladado a La Redondela para anunciar el inicio de las obras, ha destacado el compromiso de la institución provincial "por mantener y mejorar la red de carreteras provinciales, una infraestructura esencial para la movilidad, la actividad económica y la vida diaria de muchos municipios".

La actuación tiene un plazo de ejecución de tres meses y contempla la rehabilitación integral del firme, la mejora del drenaje, la renovación de la capa de rodadura, y la colocación de nuevas señales, tanto verticales como horizontales. La longitud total de la carretera es de 3.748 metros y con estas actuaciones se aumentarán las condiciones de seguridad vial para vecinos y conductores.

En este sentido, Toscano, quien ha estado acompañado por los alcaldes de La Redondela, Salvador Gómez; de Isla Cristina, Jenaro Orta; y de Ayamonte, Alberto Fernández, ha recordado que "esta actuación que ahora comenzamos en la carretera HU-3300 es la tercera que impulsa en La Redondela a lo largo de esta legislatura, después de distintas intervenciones en caminos y espacios urbanos del municipio". "Esto demuestra que nuestra prioridad es estar cerca de los municipios, especialmente de los más pequeños, allí donde más se necesita la presencia de la Diputación", ha abundado.

El presidente ha agradecido la colaboración de los alcaldes presentes en este inicio de las obras, asegurando que "cuando las administraciones trabajamos juntas, los proyectos avanzan y los vecinos se benefician, como es en esta ocasión". Toscano ha insistido en que desde la Diputación van a seguir trabajando para que "los municipios cuenten con mejores infraestructuras y más oportunidades de desarrollo, especialmente en aquellos lugares donde el apoyo de la institución provincial resulta más necesario".

En estos tres últimos años la Diputación de Huelva ha invertido 38 millones de euros en carreteras, lo que supone más de un millón de euros al mes en las carreteras de la provincia. "Con 800 kilómetros de carreteras somos, sin duda, la administración que más está invirtiendo para que sus carreteras estén en perfecto estado. No solo con obras como esta, que son importantes, sino en el mantenimiento de nuestras vías de comunicación, que es lo fundamental", ha manifestado.

"No solo se trata de hacer reparaciones importantes, sino también de seguir manteniendo todas las carreteras. Por eso estamos haciendo también una importante inversión de 14 millones de euros, simplemente en mantenimiento. Porque creemos que es importante que todas estas carreteras estén en perfecto estado", ha remarcado.

Por su parte, el alcalde de Isla Cristina ha señalado que se trata de una actuación "fundamental y vital" para todo el municipio. Porque unir Isla Cristina, con Pozo del Camino y con La Redondela, y a su vez con el resto de la provincia "hacía necesaria esta inversión, tan importante, que se está llevando a cabo". "

"No es solamente una conexión para turistas y para personas que viven aquí, sino para el desarrollo de nuestros pueblos y para seguir cumpliendo con unos objetivos fundamentales que son el que nuestros agricultores y nuestros pescadores puedan transportar sus productos de una manera segura y eficaz", ha añadido.

Asimismo, el alcalde de La Redondela también se ha expresado en los mismos términos asegurando que "se trata de una actuación muy esperada que redunda en beneficio y mejora de los vecinos y de todas aquellas personas que utilizan esta vía de comunicación, bien para el uso agrícola de las numerosas fincas que hay en su trayecto, como para los que la utilizan para desplazarse hacia otros núcleos de población".