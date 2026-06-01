'Tu Diputación Invierte' destina cerca de 250.000 euros a la modernización del Ayuntamiento de Zufre (Huelva)

Visita del presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, a Zufre para evaluar las obras de ' Tu Diputación invierte'. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

ZUFRE (HUELVA), 1 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, ha visitado Zufre para conocer el avance de las obras de reforma integral del Ayuntamiento, incluidas en el programa 'Tu Diputación Invierte', así como la actuación de emergencia ejecutada en la carretera HU-9115 tras los daños ocasionados por los temporales y las intensas lluvias.

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, acompañado por el alcalde de la localidad, Santiago González, así como por el vicepresidente de Infraestructuras, Manuel Cayuela, y el diputado de Reto Demográfico, José Carlos Roda, el presidente provincial ha recorrido las obras que se están desarrollando en el edificio municipal situado en la plaza de la Quebrada, una actuación que cuenta con una inversión cercana a los 250.000 euros.

El proyecto permitirá adaptar y modernizar este inmueble municipal mediante una reorganización integral de los espacios interiores para mejorar la atención al público y el funcionamiento administrativo del Ayuntamiento. Además, contempla la renovación de las instalaciones eléctricas y de saneamiento, la incorporación de climatización y telecomunicaciones y la mejora de la eficiencia energética y la accesibilidad del edificio.

Durante la visita, Toscano ha destacado que se trata de "una actuación muy necesaria" para modernizar "un edificio fundamental para el funcionamiento diario del municipio", subrayando que el Ayuntamiento "forma parte de la vida diaria del pueblo" y que Zufre "merece unas instalaciones a la altura de sus vecinos".

Asimismo, el presidente de la Diputación ha incidido en el alcance del programa 'Tu Diputación Invierte', que alcanza a los 80 municipios y las dos entidades locales autónomas de la provincia con una inversión global de 23 millones de euros, subrayando que "esta iniciativa permite que sean los propios ayuntamientos quienes definan sus prioridades y necesidades".

Toscano ha agradecido la colaboración del alcalde de Zufre y del equipo de gobierno municipal, el trabajo conjunto que está permitiendo sacar adelante proyectos importantes para el municipio.

ACTUACIÓN DE EMERGENCIA EN LA HU-9115

El presidente provincial también ha comprobado el resultado de las obras de emergencia ejecutadas en la carretera HU-9115, donde la Diputación ha invertido cerca de 225.000 euros para reparar los daños ocasionados por las fuertes lluvias y borrascas. Las precipitaciones provocaron el deslizamiento del talud en el punto kilométrico 5+500 de la vía, afectando a la obra de drenaje transversal existente y comprometiendo la estabilidad de la carretera, lo que obligó al corte total del tráfico por riesgo de colapso.

La actuación ha permitido reconstruir el talud mediante un gran muro de escollera y ejecutar una nueva obra de drenaje transversal con mayor capacidad hidráulica, además de trabajos de impermeabilización, encauzamiento y reposición del firme y de los elementos de seguridad vial. La nueva infraestructura de drenaje, formada por piezas prefabricadas de hormigón armado de grandes dimensiones, ha sido diseñada para facilitar futuras labores de mantenimiento y mejorar la evacuación de aguas en episodios de fuertes precipitaciones.