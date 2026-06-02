García dice que no hay "peligro" en zona "de alto valor ecológico" por el incendio en Marismas del Burro (Huelva)

La consejera en funciones de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, este martes en su visita al humedal Laguna de Las Madres. - FRANCISCO J. OLMO/EUROPA PRESS

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 2 (EUROPA PRESS)

La consejera en funciones de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha señalado este martes que "no existe un peligro en una zona de alto valor ecológico" provocado por el incendio en Marismas del Burro, entre los términos municipales de Gibraleón y Huelva, e incluida en la Paraje Natural Marismas del Odiel, donde los efectivos Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) trabajan desde la madrugada de este martes.

Así lo ha manifestado García a preguntas de los periodistas en Palos de la Frontera (Huelva) sobre si el fuego afectaba directamente al Paraje Natural Marismas del Odiel. Al respecto, la consejera ha señalado que "ahora mismo está muy concentrado", toda vez que ha subrayado que "hay que tener en cuenta" el viento del norte "que va racheando" por lo que estarán "muy vigilantes" desde la Junta y el Plan Infoca, que espera que "a final del día pueda acabar el trabajo" de extinción.

En la zona, donde se ha generado un segundo foco, se encuentran en estos momentos dos grupos de bomberos forestales, dos agentes medioambientales, un técnico de extinción y un vehículo autobomba, así como por aire trabajan dos anfibios ligeros y un helicóptero semipesado.

De otro lado, cuestionada por el incendio que afectó a Doñana a finales del mes de mayo, la consejera ha señalado que "dentro de las 500 hectáreas" afectadas "existe muchas islas que ha sido afectadas", por lo que cree que "va a poder haber una regeneración natural muy importante en muchos de esos espacios", toda vez que ha llamado a la "precaución" tras "batirse" en mayo "récord en temperaturas".

García ha defendido que el plan Infoca "nunca ha tenido un número tan importante e ingente de personas" con "5.000 efectivos que se ponen en marcha" a las que "les damos siempre las gracias" y con "una flota renovada de vehículos, de autobombas".

"Siempre es necesario más, no digo que no sea necesario más, pero en los últimos años y desde 2018 creo que no se ha podido hacer una inversión mayor en toda esa dotación, tanto en vehículos como de personas, como de equipación y seguiremos trabajando de una manera importante. Recuerdo que había coches y vehículos que no pasaban la ITV", ha dicho antes de añadir que "en los últimos ocho años se ha hecho la mayor inversión de la historia. Nunca será lo suficiente, pero sí es verdad que se ha avanzado de una manera muy importante", ha concluido.