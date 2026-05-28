La Guardia Civil destaca el Rocío "más seguro" de los últimos años con más de un millón de personas

Agentes de la Guardia Civil acompañan a una de las hemandades del Rocío. - GUARDIA CIVIL

HUELVA 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha concluido el despliegue del dispositivo especial enmarcado dentro del Plan Rocío Seguro 2026 que se ha desarrollado durante 14 días, con el objetivo "prioritario" de garantizar la seguridad, la movilidad y la atención de más de un millón de peregrinos desplazados en los caminos de Huelva, Sevilla, Cádiz y en la aldea, toda vez que ha subrayado que se ha consolidado como la Romería del Rocío "más segura de los últimos años".

Así lo ha indicado en una nota en la que el Instituto Armado ha destacado el amplio despliegue policial ofrecido durante la romería, se ha traducido en una "notable disminución" del número de delitos penales denunciados respecto a los años anteriores y una asistencia al ciudadano con más de 8.600 auxilios, destacando el rescate de un peregrino y su caballo en un arroyo y el control de dos bueyes desbocados en el interior de la aldea con grave riesgo para las personas, sufriendo daños un vehículo oficial tras la embestida de uno de los animales.

Este año se han movilizado más de 2.430 agentes, reforzados con un despliegue técnico y logístico compuesto por 900 vehículos, además de medios aéreos y el Escuadrón de Caballería, que se ha desplegado estratégicamente por los caminos de tránsito de las 127 hermandades filiales y se han mantenido 600 efectivos trabajando en la propia aldea, donde se concentra el mayor número de personas.

La principal novedad de este año ha sido la incorporación del Equipo Halcón, orientada a reforzar la prevención y la seguridad, actuando como un equipo dinámico y directo a las patrullas existentes en el terreno, incrementando la capacidad operativa del dispositivo. Fruto de esta actividad, destaca "la detención de doce personas" por diferentes delitos, seis por requisitorias judiciales, constándole a una de ellas una orden europea de detención, por estar huido de la justicia portuguesa "desde hacía más de veinte años".

Asimismo, el Servicio Aéreo ha sido "clave" mediante el uso combinado de helicópteros y drones de última generación, "permitiendo una monitorización constante desde el aire para la detención precoz de incidencias, tanto en la propia aldea, como en las rutas de acceso".

Este Plan Romero 2026 ha prestado especial atención a los puntos críticos y zonas fluviales de las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz, con un catálogo integral de las especialidades de Seguridad Ciudadana, siendo este el eje principal de la prevención delictiva y atención al ciudadano.

También han participado miembros de agrupaciones de Tráfico, "garantizando la movilidad y control de carreteras", del Seprona, "vigilando el bienestar animal, así como la flora y fauna del Parque Nacional de Doñana", Unidades de Reserva (ARS y GAR), "manteniendo el orden público en los puntos de máxima concentración", Escuadrón de Caballería, "fundamental para el patrullaje en zonas arenosas y de difícil acceso", Servicio Marítimo y GEAS, "ofreciendo seguridad en las zonas fluviales", Servicio Cinológico y Gedex, "aportando seguridad adicional y Servicio Aéreo".

En cuanto al bienestar animal, la Guardia Civil ha señalado que "no hay incidencias destacadas, salvo el tráiler que ardió con nueve équidos en su interior, falleciendo ocho de ellos". En este sentido, ha apuntado que el Seprona continúa las investigaciones "para el esclarecimiento de los hechos".

Además, el Servicio Aéreo ha transmitido imágenes en directo al Cecopi de la evolución del incendio del paraje Marismillas. Con respecto a esto, ha destacado el dispositivo especial de la Guardia Civil para el traslado y acompañamiento de las hermandades que han tenido que transitar por la playa de Doñana hasta Malandar, para el cruce a la provincia de Cádiz, "a consecuencia del incendio que ha impedido el retorno por el Parque Nacional".