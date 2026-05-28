La Hermandad Matriz inicia el camino de regreso desde El Rocío a Almonte (Huelva), retrasado por el incendio en Doñana

Salida de la Hermandad Matriz de Almonte este jueves desde El Rocío para marcar el fin de una romería marcada por el incendio en Doñana. - CHEMI SAAVEDRA

ALMONTE (HUELVA), 28 (EUROPA PRESS)

La Hermandad Matriz de Almonte (Huelva) ha iniciado a las 17,00 horas de este jueves su camino de vuelta desde la aldea de El Rocío hasta el pueblo tras tener que retrasar su regreso ante la situación "extraordinaria" provocada por el incendio que se inició el pasado domingo en el Rincón del Membrillo, en Almonte (Huelva), dentro del Parque Nacional de Doñana, y que se encuentra ya en fase de "remate y liquidación" tras darse por controlado a las 22,15 horas del miércoles.

Así, una vez que han salido de la aldea todas las hermandades de Cádiz, que también se han visto obligadas a retrasar su regreso, y una vez controlado el fuego, la Matriz, que como anfitriona de la romería, es tradicionalmente la última en abandonar El Rocío el martes por la tarde, ha iniciado su camino de vuelta a casa. Allí, esperarán la Venida de la Virgen del Rocío, un rito que tiene lugar este verano como ocurre cada siete años cuando la Patrona almonteña es trasladada desde la aldea hasta su pueblo, en la tarde-noche del 19 al 20 de agosto.

Precisamente, debido a este incendio que fue declarado el pasado domingo por la tarde, el Plan Romero 2026 diseñó este Lunes de Pentecostés --día del inicio de la vuelta de las hermandades tras la procesión de la Virgen del Rocío-- un dispositivo alternativo para los Caminos de Cádiz de manera preventiva a causa de las labores de control y extinción del incendio.

Teniendo en cuenta las circunstancias, el Ayuntamiento de Almonte también ha mantenido activo el dispositivo del Plan Aldea en El Rocío, por lo que ha prolongado servicios esenciales vinculados al suministro, la recogida de residuos sólidos, la señalización viaria y la atención municipal durante estos días posteriores a la romería.

En este contexto, el Ayuntamiento ha puesto en marcha este jueves el dispositivo de Policía Local previsto inicialmente para el martes, adaptándolo al nuevo calendario de regreso. Además, se han reforzado los servicios extraordinarios necesarios para acompañar el desarrollo del camino de vuelta de la Hermandad Matriz y garantizar la coordinación en los puntos de mayor incidencia.

De este modo, tras la Eucaristía de Acción de Gracias celebrada este jueves a las 11,00 horas, a los pies de la Virgen del Rocío, y la salida de regreso de la hermandad, la llegada a Almonte esta prevista al anochecer --sobre las 21,00 horas, un poco antes de la hora habitual--.

La Hermandad Matriz entrará en el pueblo con su Simpecado a caballo y culminará el recorrido en la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, cerrando así una Romería marcada en sus últimos días por una situación excepcional por el incendio.

"APOYO AL PLAN INFOCA"

De otro lado, desde la Hermandad Matriz han manifestado en un comunicado emitido en sus redes sociales "todo su apoyo y solidaridad" a los agentes del Plan Infoca que están luchando contra el fuego desde el pasado domingo en Doñana, "así como a la Dirección del Espacio Natural y a los trabajadores del Parque, y a los agentes de la Guardia Civil que han intervenido".

Un fuego, ha apuntado la hermandad, "originado en dos sitios distintos, separados por casi cinco kilómetros", apuntando que se inició "dos días después de que pasara la última comitiva por estos parajes tan importantes para El Rocío y la experiencia rociera, pero en plena celebración de la Romería del Rocío, para contaminarla en todo lo posible".

"Esperamos y deseamos que pueda ser sofocado en las próximas horas, cuanto antes. Mientras tanto, las hermandades afectadas y damnificadas de la provincia de Cádiz, por esta triste noticia, han vuelto a dar ejemplo de disciplina y respeto, reorganizando totalmente el regreso de sus comitivas a sus puntos de origen. A todas les expresamos nuestra gratitud y solidaridad", ha remarcado.