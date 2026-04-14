Huelva concentra en el Muelle de las Carabelas la promoción suspendida en Fitur por el accidente de Adamuz

Jornada de promoción turística en el Muelle de las Carabelas. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 14 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Huelva ha celebrado en el Muelle de las Carabelas la Feria de Turismo de la provincia, en la que se ha presentado la oferta de municipios, entidades y agentes del sector tras la suspensión de la presencia institucional en Fitur como consecuencia del accidente de Adamuz.

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, la provincia decidió entonces detener su agenda promocional en señal de duelo y respeto hacia las víctimas. Superado ese tiempo, ha retomado su proyección exterior con una propuesta que recoge el contenido previsto para la feria internacional.

En este sentido, el presidente de la Diputación, David Toscano, ha subrayado el significado de esta iniciativa, ya que ha destacado que "Huelva vuelve a mostrarse al mundo desde lo que es, desde sus municipios y desde su identidad". "Aunque cada ayuntamiento viene a presentar su propuesta turística, al final se trata de ese gran proyecto turístico que tiene la provincia de Huelva", ha añadido.

Toscano, quien ha recordado los "buenos resultados turísticos" que tuvo la provincia de Huelva el pasado año, ha insistido en que "hay que seguir trabajando porque la provincia ofrece ahora mismo algo que busca el viajero, que no es otra cosa que autenticidad y sostenibilidad". "Tenemos un tercio de nuestro territorio protegido, pero además nuestros visitantes pueden experimentar sensaciones únicas y vivir momentos únicos como la romería de El Rocío, visitar Doñana o escuchar un fandango como solo aquí se canta", ha comentado.

Por su parte, la presidenta de la Agencia Destino Huelva, Ana Delgado, ha señalado que esta acción permite estructurar la propuesta en torno a grandes segmentos turísticos, "capaz de ofrecer experiencias durante todo el año y de conectar con el visitante desde la autenticidad".

"Durante la jornada vamos a hablar de sol y playa, de gastronomía, de deporte, de naturaleza y, por supuesto de cultura y patrimonio. Porque la provincia de Huelva, además de sol y playa, también es mucho más y tenemos mucho que ofrecer al visitante y al turista durante los 365 días del año", ha señalado.

MÁS DE 30 PRESENTACIONES

Así, a lo largo de la jornada, más de una treintena de presentaciones han dibujado un recorrido por la diversidad de Huelva, articulado en torno a la cultura, la gastronomía, la naturaleza, el deporte y el patrimonio.

Las propuestas han arrancado poniendo el foco en la identidad local y las tradiciones, con iniciativas de Villalba del Alcor; Cartaya, con sus Fiestas de Nuestra Señora del Rosario y 'Cartaya suena así'; Aljaraque; Almonte; y la ciudad de Huelva. El patrimonio y la cultura viva han tenido un peso destacado con las Cruces de Mayo de Bonares, las Fiestas de Tosantos de Niebla, las Jornadas de Patrimonio de Cumbres de Enmedio, el Dolmen de Soto en Trigueros, el Festival Sierra Celta de Cortegana, las propuestas patrimoniales de Aroche y Almonaster, y el concurso de guitarra flamenca de Villanueva de los Castillejos.

La gastronomía ha ocupado un lugar central, con propuestas como el guiso marinero de Islantilla, la Feria de la Gamba, la Chirla y el Boquerón de Punta Umbría, junto a la Feria de Tradiciones Ibéricas de Santa Olalla del Cala, así como las iniciativas en torno al vino en el Condado de Huelva, con la participación de municipios como La Palma del Condado, Bollullos Par del Condado, Rociana del Condado, Chucena, Manzanilla y Paterna del Campo.

El litoral y el turismo activo han tenido su espacio con destinos como Isla Cristina --con su Carnaval Experience--, Lepe y su oferta náutico-deportiva, Ayamonte con la Comunidad Europea del Deporte y 'Sabor Frontera', e Islantilla, con distintas iniciativas vinculadas a la gastronomía, la sostenibilidad y la dinamización turística, junto a propuestas de naturaleza vinculadas al entorno de Doñana como "Hinojos, ven y siente Doñana".

La Sierra de Aracena y Picos de Aroche ha mostrado su potencial con propuestas como el patrimonio de Jabugo con la Cueva de la Mora y las iniciativas culturales y patrimoniales de municipios como Cortegana, Aroche y Almonaster. El Andévalo ha estado presente a través de municipios como Puebla de Guzmán, Paymogo, El Almendro y Sanlúcar de Guadiana, que han mostrado su oferta vinculada al patrimonio, la naturaleza y la identidad de este territorio.

También han tenido cabida iniciativas ligadas a la historia y la innovación, como la experiencia de realidad virtual sobre el vuelo del Plus Ultra en Palos de la Frontera y el legado británico de Valverde del Camino, junto a propuestas de la FOE y de la Mancomunidad Beturia, integrada por municipios como Puebla de Guzmán, Paymogo, El Almendro y Sanlúcar de Guadiana, que han presentado propuestas vinculadas al turismo de naturaleza, el patrimonio y la identidad del Andévalo.

La Diputación ha presentado además 'Huelva, Luz y Verso', concebida como una carta de presentación del destino. De este modo, Huelva se ha mostrado como "un destino diverso y auténtico, construido desde la suma de sus municipios y preparado para seguir proyectándose al exterior con una identidad propia". Las presentaciones se publicarán en los próximos días en el canal de YouTube de la Diputación de Huelva.