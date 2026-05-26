El incendio de Almonte (Huelva) queda estabilizado y el dispositivo continúa trabajando para su control

Bombero forestal trabajando para extinguir el incendio en Doñana. Imagen de archivo. - PLAN INFOCA

HUELVA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado que el incendio declarado el pasado domingo en el paraje Rincón del Membrillo, en Almonte (Huelva), dentro del Parque Nacional de Doñana, ha quedado estabilizado a las 22,15 horas de este martes, y el dispotivo trabaja en el control del fuego.

Así lo ha comunicado en un vídeo publicado en su cuenta de la red social 'X', consultado por Europa Press, en el que ha expresado su confianza en que "finalmente haya una parte de la zona afectada que no se haya quemado", al tiempo que ha señalado que el estudio de severidad permitirá determinar "seguramente una gran parte de las zonas afectadas que podrán regenerarse de manera natural", dado que el fuego no ha tenido en algunos puntos una incidencia severa. En este sentido, ha destacado la capacidad de regeneración del entorno y ha subrayado que dentro del área afectada existen "islas de vegetación" que no han sufrido daños.

Asimismo, ha felicitado al dispositivo desplegado, que durante los tres últimos días ha llegado a movilizar una treintena de medios aéreos, más de 400 profesionales, 19 autobombas y cuatro tractores provistos de grada.

Los diez medios aéreos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) desplegados en el lugar se han retirado al caer la noche. No obstante, siete autobombas y 125 efectivos continúan trabajando sobre el terreno para lograr el control de las llamas.

Durante la jornada de este martes se incorporaron a las labores de extinción un total de diez aeronaves: cinco helicópteros --tres pesados y dos semipesados--, cuatro aviones anfibios pesados y un avión de coordinación y observación (ACO) del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

De la misma manera, en la zona han trabajado también 130 bomberos forestales, cinco técnicos de Operaciones, TOP, el director del Centro Operativo Provincial, así como agentes medioambientales y celadores y siete vehículos autobombas.