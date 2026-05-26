La Estación Biológica de Doñana señala que el fuego afecta a una zona "de enorme valor ecológico"

Imagen publicada por la Estación Biológica de Doñana sobre la zona quemada, según la imagen de Sentinel-2 este pasado lunes. - ESTACIÓN BIOLÓGICA DE DOÑANA

HUELVA 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Estación Biológica de Doñana-CSIC ha mostrado este martes su "preocupación" por la situación en el Parque Nacional de Doñana con un incendio que "afecta principalmente a las dunas y corrales de Marismillas", en el sector suroeste de Doñana, una zona de "enorme valor ecológico" y "clave" para la biodiversidad.

Así lo ha manifestado la Estación Biológica de Doñana en sus cuentas de redes sociales, consultadas por Europa Press, donde ha compartido una imagen del incendio captada por el satélite Sentinel-2 durante su paso este lunes 25 de junio, en la que "se aprecia la extensión del incendio".

"La nubosidad dificulta todavía una estimación precisa de la superficie afectada, aunque las primeras estimaciones de nuestro Laboratorio de SIG y Teledetección, a partir de la imagen de Sentinel-2 de ayer, apuntan a unas 400 hectáreas afectadas", ha señalado antes de decir que desde la Estación Biológica seguirán "atentos a la evolución de la situación".

Por su parte, el presidente del Consejo de Participación de Doñana, Enrique Mateos, ha dicho que se trata de un incendio que "está dentro del el Parque Nacional, dentro del área de máxima conservación, y es una zona bastante particular porque en muy poco espacio confluyen los grandes ecosistemas de Doñana".

Así lo ha manifestado en declaraciones a la Cadena SER Huelva, recogidas por Europa Press, donde apunta que "tenemos cerca las marismas, las dunas, lo que son los cotos, que es la parte que se está quemando desde hace un par de días y el nivel de preocupación es alto" porque "es una zona de un enorme valor ecológico donde confluyen especies típicas de clima mediterráneo y que en el corto plazo habrá que ir pensando en medidas, preimplementar medidas de restauración una vez que el incendio pase".

"Se está quemando sobre todo zonas de pinar y monte bajo, sobre todo. El pino por su biología genera una gran cantidad de hojarasca, lo que son las acículas de los pinos, que tapizan el suelo, eso se está quemando y también especies típicas de monte mediterráneo. Es una zona que tiene una cierta gestión por las distintas administraciones, pero este año hemos tenido la fortuna de tener un año muy bueno en cuanto a precipitaciones en invierno y eso ha ayudado a que haya mucho forraje, mucho pasto. Y en el momento que hay cualquier tipo de conato de incendio, pues esto es explosivo", ha subrayado.

En este punto, ha añadido que si a ello "le unimos las circunstancias climáticas con las elevadas temperaturas que tenemos, que no son típicas de este momento del año, es lo que tenemos, un incendio que actualmente está siendo dificultoso y que esperemos que en el corto plazo se consiga estabilizar y extinguir".

"Es una zona que está muy cerca de la costa y ahí normalmente la velocidad del viento es alta. Cuando estamos en la playa somos conscientes de lo que a veces tenemos de incomodidad relativa al viento y sin duda eso dificulta las acciones de los medios y acelera la velocidad de avance del fuego. Como positivo, el fuego está entre comillas acotado, no desde el punto de vista de los medios técnicos, pero sí de la propia estructura de los ecosistemas", ha añadido.

En este sentido, ha explicado que "hacia la zona de marismas no puede seguir avanzando" ya que "tiene alta humedad" y en las dunas "pasa lo mismo", por lo que "está avanzando en la zona que está de transición entre esos dos grandes ecosistemas".

"Es uno de los puntos claves de los recorridos de las empresas que desarrollan turismo de naturaleza, porque desde esa zona se puede percibir las grandes transiciones de marismas hacia los cotos y después las dunas y las arenas estabilizadas con sus pinares y sus especies clásicas de este tipo de sistemas. Es una de las imágenes que aparecen en todas las promociones y en todo sitios", ha indicado.

ZONA "MUY COMPLICADA"

El presidente del Consejo de Participación de Doñana ha señalado que se trata de una zona "muy complicada" que no se puede atravesar con maquinaria" por la marisma y porque "estaría generando un impacto ambiental casi al mismo nivel del propio incendio", por lo que "hay que entrar por las zonas que están, lo que son los muros o por la propia playa siempre que la marea lo permita".

Cuestionado por si la zona está lo suficientemente protegida, Mateos ha manifestado que "seguro que no" porque "siempre se puede implementar cualquier medida extra por el principio de precaución". "Me parece que habría que implementarla obviamente, no solamente con vistas a luchar contra los incendios, sino con vistas a cualquier otro tipo de alteración con los problemas hídricos que hemos tenido de sobreexplotación de acuíferos, el tema del deslinde, todo".

"Siempre soy muy cauto y todo lo que se pueda hacer extra ser bienvenido. Y siempre desde la posición que tengo actualmente, instar a las grandes administraciones, tanto Junta de Andalucía como el propio Ministerio que pongan todos los recursos que estén en su mano para que aborden o controlen el incendio lo antes posible. Y para cualquier otro problema que pueda tener Doñana. Tenemos que velar todos por ella y es un patrimonio de Andalucía y de la humanidad", ha añadido.

Sobre una posible intencionalidad en la generación de este incendio, ha dicho que "en la mayor parte de los incendios que se dan en ecosistemas naturales está a la mano del hombre detrás, ya sea de forma intencionada o accidental". "Y por las circunstancias de la zona, que es una zona que tiene mal acceso es raro que aparezcan dos incendios o dos focos en poca distancia. Allí principalmente las personas que transitan por esa zona son agentes forestales o investigadores".

"Estos días ha habido tránsito de peregrinos, pero ha sido el incendio varios días después. Ahí hay que confiar en la labor de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que determinen las causas", ha señalado antes de destacar que las hermandades "tienen sus planes de sostenibilidad, la propia hermandad Matriz Almonte, miembro del Consejo de Participación de Doñana, siempre está muy preocupada por todo lo que tiene que ver con la labor del Consejo, que es preservar los valores de conservación del espacio, promocionarlos y demás".