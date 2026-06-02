El Infoca continúa trabajando en el incendio de Marismas del Burro (Huelva) que se encuentra confinado

Imagen de los dos focos del incendio en Marismas del Burro. - EUROPA PRESS

HUELVA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado de la Junta en Huelva en funciones, José Manuel Correa, ha explicado que el Infoca continuará trabajando en la tarde-noche de este martes y este miércoles en las labores de extinción del incendio en Marismas del Burro, entre los términos municipales de Gibraleón y Huelva, e incluida en la Paraje Natural Marismas del Odiel, que ya se encuentra confinado.

En un audio remitido a los medios de comunicación, el delegado en funciones ha explicado que se trata del incendio que se originó el domingo, pero presenta un nuevo foco "provocado por los fuertes vientos que durante la noche del lunes al martes han sufrido en todo ese entorno".

Asimismo, ha señalado que se observa otro segundo foco "provocado por una pavesa que ha saltado a otra zona", toda vez que ha remarcado que el incendio se encuentra confinado, por lo tanto "son buenas noticias"

Así, el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) amplió en la tarde de este martes medios aéreos y terrestres para la extinción. En la zona se encuentran en estos momentos dos grupos de bomberos forestales, dos agentes medioambientales, un técnico de extinción y un vehículo autobomba, así como por aire trabajan desde la mañana de este martes dos anfibios ligeros y ahora se incorpora un helicóptero semipesado.

El fuego ha generado una capa de humo visible desde distintos puntos de Huelva capital y un intenso olor a quemado. Ante este fenómeno, Correa ha recordado las recomendaciones ante el humo, que consisten en "mantener ventanas y puertas abiertas, que las personas y los menores que tengan problemas de respiración eviten tener contacto directo con este humo y evitar acercarse a la zona con humareda más densa para hacer fotos o para visualizar más de cerca el incendio porque eso perjudica seriamente la salud".

En cuanto a las características de la zona, ha dicho que se trata de "la parte que se ha reactivado del domingo es de brotes de eucalipto y caña" y el segundo foco es "en una zona de pasto". En este punto, ha destacado la "magnífica capacidad" del operativo del Infoca, así como su "inmensa profesionalidad", toda vez que subraya que los medios puestos a disposición son "los mejores de toda la Península Ibérica".

Por su parte, la consejera en funciones de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha señalado este martes que "no existe un peligro en una zona de alto valor ecológico".

Al respecto, la consejera ha señalado que está "muy concentrado", toda vez que ha subrayado que "hay que tener en cuenta" el viento del norte "que va racheando" por lo que estarán "muy vigilantes" desde la Junta y el Plan Infoca, que espera que "a final del día pueda acabar el trabajo" de extinción.