Márquez encabeza la lista del PSOE de Huelva para el 17 de mayo, seguida por Mario Jiménez, con una candidatura renovada

La vicesecretaria general del PSOE-A y portavoz parlamentaria, María Márquez, en una imgen de archivo. - PSOE-A

HUELVA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, encabezará la propuesta de lista al Parlamento andaluz, que se aprobará el próximo viernes, 10, en el Comité Director regional. A Márquez la sigue, como número 2, el actual parlamentario Mario Jiménez, y como tercera la secretaria general de PSOE de Almonte, Macarena Robles.

Así, la socialista onubense vuelve a encabezar la lista del PSOE de Huelva como ya hiciera en las elecciones de junio de 2022, aunque en ese momento lo hacía como portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento, seguida por Mario Jiménez, que en las pasadas elecciones iba como el número cuatro de la candidatura y que en las del próximo 17 de mayo ocupará el lugar de Enrique Gaviño, que este mismo miércoles anunciaba que no sería candidato al Parlamento para centrarse en Huelva capital, donde es secretario general.

Por su parte, Macarena Robles escala en la lista, ya que las pasadas elecciones iba en la quinta posición. De este modo, el cuatro lugar irá en esta ocasión el secretario de Organización del PSOE de Huelva y portavoz de la formación en el Consistorio capitalino, Francisco Baluffo, seguido en quinto lugar por la actual parlamentaria, Susana Rivas, y como número 6 de la lista se encuentra el secretario general de Juventudes Socialistas de Huelva, Rafael Domínguez.

Asimismo, como número 7 va la alcaldesa de Santa Olalla del Cala, Asunción Ríos, el secretario de Dinamización y Medios Sociales del PSOE de Huelva, Gisleño Núñez, será el número 8 de la lista; la secretaria de Cooperación y Políticas Migratorias, Mónica Montano, será la número 9, Juan Diego Redondo, el número 10 y María Ayala, será la número 11.

Así lo ha decidido este miércoles la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva, que ha elevado su propuesta de candidatos al Parlamento de Andalucía para las elecciones autonómicas 2026, una vez vistas las de las asambleas locales celebradas los días 6 y 7 de abril. De este modo, se aprobado proponer a la Comisión Regional esta lista.

Así las cosas, María Márquez, Mario Jiménez, Macarena Robles y Susana Rivas son los cuatro únicos candidatos que repiten para las próximas elecciones del 17 de mayo con respecto a las del 19 de junio de 2022. En esa ocasión, además de ellos cuatro, la lista contemplaba otros nombres como Enrique Gaviño, Miguel Ángel Curiel; Conso Benítez; Javier Huete; Susana Lorca; Antonio Manuel Rubio y Mónica Serrano.

