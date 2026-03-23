Márquez (PSOE) asegura que "se debe saber toda la verdad" tanto del accidente de Adamuz como de "los fallos de cribados"

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez (centro), junto a otros miembros de su formación. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha subrayado este lunes en Huelva que para su formación "todas las víctimas son iguales", por lo que "se debe saber toda la verdad" sobre el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) del pasado 18 de enero, en el que murieron 46 personas, así como sobre "los fallos en el cribado de cáncer de mama".

A pregunta de los periodistas, durante una visita a la empresa Atlantic Copper en Huelva, sobre los últimos datos de la investigación sobre el accidente de Adamuz, Márquez ha remarcado que quieren que "se sepa toda la verdad". "Lo hemos dicho siempre. Queremos que se sepa toda la verdad y para nosotros todas las víctimas son iguales", ha abundado.

Al respecto, la socialista ha incidido en que también quieren que "se sepa toda la verdad con lo que ha pasado con el cribado del cáncer de mama", ya que, ha señalado el caso de una mujer de Huelva, "que se ha conocido este lunes", que "hace dos años se hizo una mamografía y en octubre del año pasado se enteró de que tenía cáncer y nadie la avisó".

Por ello, ha acusado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de mentir ya que "ha dicho que la crisis del cribado del cáncer de mama solo se reducía al servicio de radiología del Virgen del Rocío en Sevilla". "Algo que es mentira", ha sentenciado.

Al respecto, Márquez ha señalado que estos "fallos en el cribado" se han sucedido " en todas las provincias" y "la prueba más evidente es el testimonio y el caso de esta mujer de Huelva, que tiene cáncer, un cáncer que se podía haber cogido a tiempo".

"Hemos presentado comisiones de investigación en el Parlamento de Andalucía y nos han votado en contra. Hemos pedido que, igual que en el accidente de Adamuz, la Junta de Andalucía se persone en las denuncias que están poniendo las mujeres en los juzgados con el cribado del cáncer de mama, con la negligencia que se ha producido, pero el Gobierno de la Junta de Andalucía ha dicho que no".

Por todo ello, ha insistido en que "todas las víctimas son iguales", y se debe "saber la verdad en todos los casos", al tiempo que ha exigido explicaciones "cuánto antes" sobre el caso de esta mujer de Huelva, ya que "hay gente bastante preocupada" y han exigido que Moreno "se ponga al frente de esta crisis, que deje de tapar, que deje de señalar, que deje de amedrentar y de perseguir a mujeres que están denunciando que tienen un cáncer que se podía haber cogido a tiempo y que, por supuesto, esto no vuelva a pasar bajo ningún concepto".

"Que dejen de tapar y que den las explicaciones oportunas que es lo que tiene que hacer un buen dirigente", ha finalizado la dirigente socialista.