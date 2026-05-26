La Matriz retrasa su regreso a Almonte (Huelva) al jueves ante la "situación extraordinaria" por el incendio

La Hermandad Matriz de Almonte realiza la entrada en la aldea del Rocío el miércoles de la pasada semana. - Joaquín Corchero - Europa Press

ALMONTE (HUELVA), 26 (EUROPA PRESS)

La Hermandad Matriz de Almonte (Huelva), de acuerdo con su hermano mayor de esta romería 2026, Juan de los Santos Cano, ha decidido retrasar su regreso al municipio desde El Rocío al jueves por la tarde, ante la situación "extraordinaria" provocada por el incendio que asola el paraje Rincón del Membrillo.

Según ha indicado en un comunicado en sus cuentas de redes sociales, consultadas por Europa Press, esta decisión "permitirá reorganizar la vuelta de las hermandades de Cádiz", que también se han visto obligadas a retrasar su regreso.

De este modo, la salida el próximo jueves se realizará en el mismo horario previsto inicialmente para el martes, "una vez hayan partido todas las hermandades gaditanas" y celebrarán misas ante la Virgen del Rocío el miércoles y jueves, a las 11,00 horas.

Finalmente, la Hermandad Matriz agradece la "comprensión, disponibilidad y colaboración de todos" ante esta situación "extraordinaria", y desea un "buen camino de regreso" a todas sus hermandades filiales.

Precisamente, debido a este incendio que fue declarado el pasado domingo por la tarde, el Plan Romero 2026 diseñó este Lunes de Pentecostés --día del inicio de la vuelta de las hermandades tras la procesión de la Virgen del Rocío-- un dispositivo alternativo para los Caminos de Cádiz de manera preventiva a causa de las labores de control y extinción del incendio.

Según indicó la Junta en una nota de prensa, el Comité de Operaciones del Plan Romero, dirigido por el consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, en el que participaron las doce filiales gaditanas, acordaron modificar en parte el camino de vuelta.

En este sentido, de forma general, la tracción mecánica de las hermandades discurriría por la playa, mientras que la tracción animal lo hará por carretera. Se respetarán los horarios y orden de paso de las filiales, que realizarán el recorrido en cápsulas ordenadas y reguladas por la Agencia de Emergencias de Andalucía de forma conjunta con la Guardia Civil y el Parque Nacional, siempre al amparo del Operativo del Plan Romero.

Esta medida se adoptó para extremar la precaución y evitar la zona en la que siguen interviniendo los medios de EMA Infoca en las tareas de estabilización del incendio declarado el pasado domingo en el Paraje del Rincón del Membrillo.