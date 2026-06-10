Montero lamenta que "no se haya querido actuar anticipadamente" en el presunto acoso sexual en Grupo ADM

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, en una atención a los medios en el Parlamento. Imagen de archivo. - PSOE-A

GIBRALEÓN (HUELVA), 10 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha lamentado que por parte de la empresa y Canal Sur "no se haya querido actuar anticipadamente" ante la denuncia por presunto acoso sexual del CEO del Grupo ADM, Gustavo Fuentes, a una reportera de programas.

"Parece que esta situación se conocía por parte de la empresa de la productora y de Canal Sur, no sé si también por parte del Gobierno de Andalucía, desde hace tiempo y no se había hecho absolutamente nada", ha señalado Montero en una atención a los medios en Gibraleón (Huelva).

En este sentido, ha calificado de insuficiente la "suspensión temporal de funciones" de Fuentes acordada por el Consejo de Administración de la productora. "Aqui parece que habido un tapar, una dejación de funciones y ponerse de perfil", ha subrayado.

Montero ha reafirmado la necesidad de "proteger a las mujeres desde el minuto uno", poniendo el foco en los órganos internos de las empresas y las administraciones para actuar en situación de presunto acoso sexual.

"Desde el minuto uno, no o cuando ya no tienen más remedio porque los medios de comunicación se están interesando", ha remarcado.

Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) ha señalado que Canal Sur Radio y Televisión, que colabora desde hace más de 25 años con el Grupo Audiovisual ADM, y tras conocerse la "imputación por agresión y acoso sexual" del CEO de ADM, Gustavo Fuentes, ha decidido convocar para este jueves, 11 de junio, una reunión de la Comisión de Igualdad, órgano en el que están representadas tanto la empresa como la plantilla, con el fin de valorar las actuaciones que pudieran corresponder conforme a la normativa interna aplicable.

RTVA ha defendido en un comunicado que "no les consta la presentación de denuncia interna alguna en relación con los hechos objeto de las informaciones publicadas".